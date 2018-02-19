Güney Sudan, Sudan'a saldırdı: 7 sivil öldürüldü

Batı Kordofan Eyaleti Parlamentosu Güvenlik ve Yasama Komisyonu Başkanı El-Ağbaş Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Sudan halk ordusunun Abyei'nin güneydoğusundaki Feyd el-Huva bölgesinde Sudanlı çobanların bulunduğu alana saldırdığını ve 3'ü kadın 7 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin Sudan toprakları olduğunu belirten Mustafa, son dönemde Güney Sudan ordusunun, çobanlara yönelik bu tür saldırılarının arttığını ifade etti.

Sudan ile bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan arasındaki Abyei bölgesi, zengin petrol yataklarından dolayı iki taraf arasında "tartışmalı bölge" olarak biliniyor.

Sudan askerlerinin Haziran 2011'de Abyei bölgesini kontrol altına alması üzerine Sudan ile Güney Sudan arasında çatışma çıkmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bunun üzerine Abyei bölgesini iki tarafın askerlerinden arındırmak amacıyla BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü'nü görevlendirmişti.