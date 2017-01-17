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Güney Sudan'da 4 bin 563 çocuk ailelerine kavuşturuldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Sudan'daki iç savaş sebebiyle ailelerinden ayrı kalan 4 bin 563 çocuğun evlerine dönmesinin sağlandığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Sudan'daki iç savaş sebebiyle ailelerinden ayrı kalan 4 bin 563 çocuğun evlerine dönmesinin sağlandığını açıkladı.
 
Güney Sudan'daki UNICEF Sözcüsü Timothy Irwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki iç savaş sebebiyle 2013'ten bu yana ailelerinden ayrı kalan ve çatışmanın taraflarınca asker olarak kullanılan 4 bin 563 çocuğun ailelerine kavuşturulduğunu belirtti. Irwin, çocuklara nasıl ulaşıldığı ve ne şekilde ailelere teslim edildiğine dair ayrıntı vermedi.
 
UNICEF raporlarına göre, çatışmalarda 16 bin çocuğun silah altına alındığını bunlardan bin 200 kadarının hayatını kaybettiğini aktaran Irwin, bir milyona yakın çocuğun ise savaş sebebiyle yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.
 
Güney Sudan'da Aralık 2013 ile Ağustos 2015 arasında yaşanan iç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyondan fazla Güney Sudanlı evlerini terk ederek sığınmacı durumuna düşmüştü.
 
Nüfusun yüzde 70'inin gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlara muhtaç olduğu Güney Sudan'da çok sayıda kişi komşu ülkelere sığınmaya devam ediyor.

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