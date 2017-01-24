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Günlük evlere rekor ceza

STAR’ın gündeme getirdiği, teröristlerin ve fuhuş çetelerinin rağbet ettiği günübirlik kiralanan evlere ceza yağdı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılında 2 bin 802 işletme tespit edildi.

  • STAR / ANKARA
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Günübirlik, saatlik veya haftalık olarak kiralanan daireleri kiralayanların kimliklerini bildirmeyen işletmelere çeşitli yaptırımlarda bulunuldu. Kurallara uymayan 284 tesis kapatılırken, 327 tesise ise 476 bin 485 TL idari para cezası kesildi.

BİLDİRMEYENE 10 BİN LİRA

 Yapılan yeni düzenlemeyle kimlik bildiriminde bulunmayan işletmelere 10 bin TL, gerçeğe aykırı bilgi verenlere ise 5 bin TL idari para cezası verilmesi hükme bağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise günübirlik olarak doğrudan, saatlik, günlük veya haftalık kiralanan yerlerin ‘Geçici İkamet Yerleri ve Kimlik Bildirme Sistemi’ne dahil olarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir’ denildi.  

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