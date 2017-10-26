Günün gazete manşetleri 26 Ekim Perşembe gazete oku

26 Ekim Perşembe günün gazete manşetleri neler içeriyor? Gazetelerin ilk sayfalarında neler bulunuyor. Türkiye ve dünya gündemini yakından takip etmek isteyenler için 26 Ekim Perşembe gazete oku. Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? Türkiye’nin birçok farklı yayın organının bulunduğu gazete oku sayfamızda, Star, Akşam ve Güneş gibi gazetelerin manşetlerinde neler yazdığını okuyabilirsiniz.

E-GAZETE NEDİR?

E-gazete, teknolojinin gelişmesiyle birlikte son dönemlerde ortaya çıkan elektronik bir yayın akımıdır. Gazete ve haber şirketlerinin daha fazla okunmaya sahip olmak için yaptığı bir uygulamadır. Dünyada gelişmiş ülkelerde "e-gazete"ye rağbet artmıştır.

E-gazete, tablet ve telefonlara uygulanan elektronik bir gazetedir. Normal (sanal olmayan) gazetenin aynısı gerekli şekilde küçültülerek ve geliştirilerek tabletlerden de okunabilme olanağı sunar. Türkiye'de son dönemlerde (2012-günümüz) e-gazete uygulaması yayılmaktadır.