Gurbetçiler hainlere dünyayı dar ediyor

FETÖ terör örgütü üyesi, yöneticisi ve destekçileri sadece Türkiye’de değil yurt dışında da gurbetçi vatandaşlarımızın sert tepkisiyle karşılaşıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Meydanlara inin’ çağrısını duyunca şoka giren Kerim Balcı’nın, Londra’da gördüğü tepki sıcaklığını korurken, FETÖ’cü Abdullah Bozkurt’da da İsveç’te gurbetçiler ev vermedi. Olay FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt’un, başkent Stockholm’de kendisine ev vermeyen Türk toplumundan şikayetçi olması ile öğrenildi.

TÜRKLERİ ŞİKAYET ETTİ

Today’s Zaman’ın daha önce Ankara temsilciliğini yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Abdullah Bozkurt, İsveç’in başkenti Stockholm’de ev kiralamak isteyince Türk toplumunun tepkisi ile karşılaştı. Bozkurt, Stockholm’de Türk toplumunun kendisine ev vermek istememesi üzerine Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Stockholm Kadınlar Kolu Başkanı Gülsen Çiğel’i polise şikayet etti. Çiğel, “FETÖ’cü Abdullah Bozkurt’u bir yakınımın evine kiracı olarak almadığım için beni polise şikayet ederek hakkımda soruşturma açılmasını istemiş” dedi. İsveç polisine konuya ilişkin ifade verdiğini ve FETÖ’cülerin iç yüzünü anlattığını söyleyen Çiğel, şu ifadeleri kullandı:

POLİSE ANLATTIM

“Bundan altı ay önce bir yakınım evini Abdullah Bozkurt kiralamış. Taşınmasına bir hafta kala durumu öğrendim. Taşınmaya karşı çıktım. Yüzüne FETÖ’cü olduğunu ve onun gibi vatan hainine ev veremeyeceğimizi haykırdım. Bunu sosyal medya hesabımdan da İsveç’te yaşayan vatandaşlarımızı uyarmak için paylaştım. Beni, bu sözlerimden dolayı şikayet etmiş. UETD’yi illegal bir örgüt gibi göstermiş. Bunların böyle olmadığını İsveç polisine anlattım.’’

SİNDİRME GAYRETİ

Çiğel, bu gibi şikayetlerle Avrupa’da FETÖ ile mücadele edenlerin sindirilmeye çalışıldığını dile getirerek, ‘’Asla korkmam ve sinmem. Abdullah Bozkurt’un, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden bir gün önce İsveç’e Türkiye’den kaçarak geldiğini biliyorum” diye konuştu. Bozkurt’un İsveç’te Stockholm Center for Freedom (SCF) isimli bir düşünce kuruluşu açtığını belirten Çiğel, “Sanki bu kuruluşun arkasında İsveçliler var gibi, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini yayınladıkları yalan raporlarla FETÖ’nün yapmadığına İsveç kamuoyunu inandırmaya çalışıyor. Biz de bu yalanları deşifre ettiğimiz için bizimle uğraşıyorlar’’

DÜNDAR’A SOĞUK DUŞ

‘Vatan haini’ Can Dündar da Strasbourg’da gurbetçi vatandaşlarımızın ‘Siz vatan haini değil misiniz?’ sorusuyla karşılaştı. Firari Can Dündar, Fransa’nın Strasbourg kentinde bir cafe oturduğu esnada Türk vatandaşlarının tepkisi ile şoke oldu. Türk vatandaşlarından biri firari Dündar’a seslenerek “Bakar mısınız? Siz vatan haini Can Dündar değil misiniz? diye sordu. Soru karsısında şok olan Dündar, nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Vatandaş, söyledikleri karsısında utanmadan gülen Dündar’a, “Hiç utanmıyorsunuz değil mi?” diyerek tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi. Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni iken MİT TIR’larına ait mahrem görüntüleri yayımlayan Can Dündar’ın gıyabında casusluk davası da sürüyor. FETÖ ve PKK’ya kucak açan Almanya’da destek bulan Dündar gurbetçilerin bulunduğu mekanlardan da uzak duruyor.