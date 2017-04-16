Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gurbetçiler yüzde 59 ‘evet’ dedi

Avarupa’da tüm engellemelere rağmen, gurbetçiler itleriyle atlarıyla gelenlere yüzde 59 ‘evet’ diyerek cevap verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya: Evet-%62.96 Hayır-%37.04 / ABD: Evet-%16.76 Hayır-%83.24 / Arnavutluk: Evet-%41.80 Hayır-%58.20 / Avustralya: Evet-%46.34 Hayır-%53.66 / Avusturya: Evet-%71  Hayır-%28.74 / Azerbaycan: Evet-%40.03 Hayır-%59.97 / Bahreyn: Evet-%13.56 Hayır-%86.44 / Belçika: Evet-%77.11 Hayır-%22.89 / Birleşik Arap Emirlikleri: Evet-%9.61 Hayır-%90.39 / Birleşik Krallık: Evet-%17.80 Hayır-%82.20 / Bosna-Hersek: Evet-%66.37 Hayır-%33.63 / Bulgaristan: Evet-%28.65 Hayır-%71.35 / Cezayir: Evet-%43.00 Hayır-%57.00 / Çin: Evet-%23.77 Hayır-%76.23 / Danimarka: Evet-%58.56 Hayır-%41.44 / Finlandiya: Evet-%28.45 Hayır-%71.55 / Fransa: Evet-%63.24 Hayır-%36.76 / Hollanda: Evet-%69.50 Hayır-%30.50 / Irak Cumhuriyeti: Evet-%34.59 Hayır-%65.41 / İspanya: Evet-%18.68 Hayır-%81.32 / İsveç: Evet-%37.35 Hayır-%62.65 / İsviçre: Evet-%39.51 Hayır-%60.49 / İtalya: Evet-%39.81 Hayır-%60.19 / Kanada: Evet-%26.73 Hayır-%73.27 / Kazakistan: Evet-%45.69 Hayır-%54.31 / Kosova Cumhuriyeti: Evet-%57.14 Hayır-%42.86 / Lüksemburg Dükalığı: Evet-%63.05 Hayır-%36.95 / Macaristan: Evet-%25.75 Hayır-%74.25 / Norveç: Evet-%49.53 Hayır-%50.47 / Polonya: Evet-%25.61 Hayır-%74.39 / Romanya: Evet-%44.64 Hayır-%55.36 / Rusya: Evet-%24.07 Hayır-%75.93 / Singapur: Evet-%44.31 Hayır-%55.69 / Suudi Arabistan: Evet-%41.66 Hayır-%58.34 / Türkmenistan: Evet-%43.74 Hayır-%56.26 / Umman: Evet-%24.04 Hayır-%75.96 / Ürdün: Evet-%75.87 Hayır-%24.13 / Yeni Zelanda: Evet-%17.68 Hayır-%82.32 / Yunanistan: Evet-%23.25 Hayır-%76.75

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Partili başkana silahlı saldırı

AK Partili başkana silahlı saldırı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA