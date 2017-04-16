Gurbetçiler yüzde 59 ‘evet’ dedi
Avarupa’da tüm engellemelere rağmen, gurbetçiler itleriyle atlarıyla gelenlere yüzde 59 ‘evet’ diyerek cevap verdi.
Almanya: Evet-%62.96 Hayır-%37.04 / ABD: Evet-%16.76 Hayır-%83.24 / Arnavutluk: Evet-%41.80 Hayır-%58.20 / Avustralya: Evet-%46.34 Hayır-%53.66 / Avusturya: Evet-%71 Hayır-%28.74 / Azerbaycan: Evet-%40.03 Hayır-%59.97 / Bahreyn: Evet-%13.56 Hayır-%86.44 / Belçika: Evet-%77.11 Hayır-%22.89 / Birleşik Arap Emirlikleri: Evet-%9.61 Hayır-%90.39 / Birleşik Krallık: Evet-%17.80 Hayır-%82.20 / Bosna-Hersek: Evet-%66.37 Hayır-%33.63 / Bulgaristan: Evet-%28.65 Hayır-%71.35 / Cezayir: Evet-%43.00 Hayır-%57.00 / Çin: Evet-%23.77 Hayır-%76.23 / Danimarka: Evet-%58.56 Hayır-%41.44 / Finlandiya: Evet-%28.45 Hayır-%71.55 / Fransa: Evet-%63.24 Hayır-%36.76 / Hollanda: Evet-%69.50 Hayır-%30.50 / Irak Cumhuriyeti: Evet-%34.59 Hayır-%65.41 / İspanya: Evet-%18.68 Hayır-%81.32 / İsveç: Evet-%37.35 Hayır-%62.65 / İsviçre: Evet-%39.51 Hayır-%60.49 / İtalya: Evet-%39.81 Hayır-%60.19 / Kanada: Evet-%26.73 Hayır-%73.27 / Kazakistan: Evet-%45.69 Hayır-%54.31 / Kosova Cumhuriyeti: Evet-%57.14 Hayır-%42.86 / Lüksemburg Dükalığı: Evet-%63.05 Hayır-%36.95 / Macaristan: Evet-%25.75 Hayır-%74.25 / Norveç: Evet-%49.53 Hayır-%50.47 / Polonya: Evet-%25.61 Hayır-%74.39 / Romanya: Evet-%44.64 Hayır-%55.36 / Rusya: Evet-%24.07 Hayır-%75.93 / Singapur: Evet-%44.31 Hayır-%55.69 / Suudi Arabistan: Evet-%41.66 Hayır-%58.34 / Türkmenistan: Evet-%43.74 Hayır-%56.26 / Umman: Evet-%24.04 Hayır-%75.96 / Ürdün: Evet-%75.87 Hayır-%24.13 / Yeni Zelanda: Evet-%17.68 Hayır-%82.32 / Yunanistan: Evet-%23.25 Hayır-%76.75
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