Gürcistan'da maddi imkansızlıklardan dolayı tedavi göremeyen 5 yaşındaki Ahıskalı çocuk Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı

Gürcistan'da yaşayan Ahıska asıllı Dursun Merdelioğlu ve Gülcahan Recepoğlu çiftinin 5 yaşındaki çocukları Muhammet Dursunoğlu, doğumda beyni hasar görünce yürüyemez hale geldi. Maddi imkânsızlarla boğuşan aile çocuklarını doğru düzgün tedavi ettiremedi. Çaresizlikten ne yapacağını bilemeyen aile, Gürcistan'a ziyaret için giden AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'e durumu anlattı. Hüseyin Şahin, aileye tedavi için söz verdi. Türkiye'ye döndükten sonra tedavi için kolları sıvayan Şahin, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek durumu anlattı. Sağlık Bakanlığı minik çocuğa yardım için harekete geçti. Gürcistan'dan Türkiye'ye getirilen minik Muhammet, Bursa Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yürüyemeyen minik çocuğun tüm masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın neresinde olursa olsun Türkleri sahipsiz bırakmadığını gördüklerini ifade eden baba Dursun Merdelioğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Başbakan Binali Yıldırım'dan Sağlık Bakanımızdan ve vekilimiz Hüseyin Şahin'den Allah razı olsun. Çocuğum engelli olarak doğdu. Doğumundan itibaren yürüyemiyor. Gürcistan'da vatandaşlığımız yok, çocuğumu doğru düzgün tedavi ettiremedim. Vekilimiz Hüseyin Şahin'den Gürcistan ziyaretinde yardım istedik. O da bize yardım etti. Şimdi çocuğum Türkiye'de tedavi görüyor" dedi.

Milletvekili Hüseyin Şahin ise, "Ben 4 yıl Türkiye ve Gürcistan Parlamentoları Arası Dostluk Konseyi'nin başkanlığı yaptım. Bu dönemde de başkan yardımcılığı yapıyorum. Biz soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın refah seviyelerinin artmasıyla ilgili Gürcistan ile sürekli temas halindeyiz. Ahıska bölgesinde yaşayan Türklerin sürgünden sonra geri dönüşleriyle ilgili Avrupa Konseyi'nin 2008 yılında almış olduğu bir karar var. Bu karara istinaden dünyanın her tarafına yayılmış olan Ahıska Türklerinin Gürcistan'a geri dönmesi, hükümetin bunları kolaylaştırması, hatta kazanılmış haklarının da geri iadesiyle ilgili bir karar var. Geri dönen soydaşlarımızın Ahıska bölgesinde iskânını yakinen takip ediyoruz. Bu bölgelere ziyaret yapıp oradaki soydaşlarımızla hemhal oluyoruz. Kasım ayındaki ziyaretimiz de buraya yerleşen 180 vatandaşımızın dertlerini dinledik. Buradaki vatandaşlar bize hastaları olduğunu söyledi. Orad imkânsızlıklardan dolayı tedavi ettiremediklerini söylediler. Bize Türkiye'de tedavi ettirmekle ilgili talepte bulundular. Gerekli evrakları tamamladıktan sonra bakanımıza durumu arz ettim. Bakanımız kendi yetkisi dahilinde çocuğu Türkiye'ye davet ederek, Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldık. Aile Gürcistan'dan TİKA aracılığıyla buraya intikal etti. Yaklaşık 8-9 gündür tedavi görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman onların yanında. Nerede bir Türk yaşıyorsa, bu imkânları kullandırmaktan imtina etmeyen Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.