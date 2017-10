Gürcistan'da Tiflis Büyükelçisi için veda yemeği

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü için Gürcistan'da görev süresinin bitmesi dolayısıyla Türk ve Gürcü İşadamları Derneği GÜRTİAD tarafından veda yemeği düzenlendi.

Tiflis'te bir otelde düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile eşi Simay Gümrükçü, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, GÜRTİAD Başkanı Celal Sancar, MÜSİAD Tiflis Başkanı Özgür Yücel ile Türk, Azerbaycan ve Gürcü iş adamları ve çok sayda davetli katıldı.

Yemekte konuşan GÜRTİAD Başkanı Sancar, Büyükelçi Gümrükçü yakında Gürcistan'dan ayrılacağı için üzgün olduklarını belirterek "Sayın Gümrükçü, GÜRTİAD ailesine birer perde olarak hep destek oldu, her zaman yanımızda oldu." dedi.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Hasanov ise Gümrükçü ile çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek "Eminim Levent Bey Brüksel'de de çok başarılı olacak. Levent Bey nereye giderse eminim Türkiye Cumhuriyeti'nin gururunu her yere taşıyacak" diye konuştu.

Büyükelçi Gümrükçü Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkileri geliştirmek için her türlü gayreti gösterdiklerine işaret ederek "Gürcistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok özel, çok güzel. Her açıdan, her konuda ve her alanda mükemmel işbirliği yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türk iş adamlarına hitap eden Gümrükçü, "Bugün biz Gürcistan'ın birinci ticaret ortağıysak, burada en fazla yatırım yapan ülke konumundaysak, bunlar gerçekten sizlerin başarısıdır. Dürüst, çalışkan ve etkili çalışmalarınızla bu noktaya geldik." dedi.

Gecede Türk sanatçı Ezgi Eyüboğlu ve grubu ile Gürcü sanatçı Nutsa Buzaladze konser verdi.