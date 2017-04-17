Güreşçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı
ANTALYA- Burdur karayolunda 13-15 yaş grubundaki güreşçilerin bulunduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada, 5 sporcu hafif yaralandı.
- DHA
Bolu’dan Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenecek Minik Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonası’na katılmak üzere gelen güreşçileri taşıyan Hasan D.’nin kullandığı 14 EM 686 plakalı minibüs, Antalya-Burdur karayolunun 50’nci kilometresi Döşemealtı İlçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada minibüsteki 5 sporcu hafif yaralandı. Kazanın ardından gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sporcular, Antalya’daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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