Güreşçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

Fazla mesai ücretini alamayanlara müjde

Yargıtay, çalışanları çok yakından ilgilendiren iki önemli karara imza attı. Artık işverenler 'kriz ve iş hacmi' nedeniyle işçi çıkaramayacak. İşverenler de fazla mesai yaptığını ispat eden işçiye o ücreti ödeyecek