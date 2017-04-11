Güroymak'ta terör örgütü PKK sığınağı imha edildi

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Bölmedere Köyü'nün Mezralık Mevkii'nde terör örgütüne ait bir sığınağın güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

Bitlis Valiliği açıklaması şöyle: "11 Nisan 2017 tarihinde Güroymak İlçesi Bölmedere Köyü Mezarlık yakınlarında tespit edilen sığınakta, 6 adet 12 kilogramlık tüp, 7 silah koruyucu yağ, 8 pil, 16 koli bandı, 7 yapıştırıcı, 1 kazma, 2 el feneri, 7 çakmak gazı, 1 fırın, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen gıda ve yaşam malzemeleri Cumhuriyet Savcısının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiş, bulunan sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir."