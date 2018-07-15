Güven sürüyor Türkiye güçleniyor

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimini ve onun olumsuzluklarını bertaraf ettiğini, o günden bu yana ekonomik tabloya bakıldığında Türkiye ekonomisine olan güvenin sürdüğünü ve ülkenin güçlendiğini söyledi.



Türkiye’nin demokrasisine ve geleceğine kasteden hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Olpak, “Öncelikle, özgür irademize, huzurumuza ve birliğimize kastedenleri kınıyor, darbeler dahil olmak üzere demokrasimizi yok etmeye çalışan her türlü girişimin bir daha yaşanmamasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.



SEFERBERLİK İLAN ETİK



İş dünyası olarak 16 Temmuz sabahından itibaren Türkiye’nin ekonomisini ve istikrarını da hedef alan darbe girişimine karşı tek vücut olduklarını belirten Olpak, ülkede üretimin devam etmesi ve çarkların dönmesi için çalıştıklarını ve çağrılarda bulunduklarını aktardı. DEİK olarak tüm iş konseyleriyle seferberlik ilan ettiklerini ve yabancı yatırımcının Türkiye’ye olumlu bakışını sağlamak için birçok toplantı ile görüşme yaptıklarını bildiren Olpak, şunları söyledi. “O günden bu yana ekonomik tabloya baktığımızda, başta Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Sayın Başbakan’ımız olmak üzere, gerek siyasilerimizin gerek iş dünyasının ve en çok da halkımızın güçlü duruşunun, darbe girişimini bertaraf ettiği gibi, olumsuzluklarını da bertaraf ettiğini görüyoruz. Türkiye ekonomisi bu yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Geçen 6 çeyrekte ekonomimiz reel bazda ortalama yüzde 6,8 büyüdü ve küresel çapta bu performansıyla dikkati çekti. Bu dönemde yatırım harcamalarındaki ortalama büyüme oranı ise yüzde 6,6 oldu. Ayrıca, bu süre zarfında net doğrudan yatırım 12 milyar doları aştı. Tüm bu gelişmeler Türkiye ekonomisine olan güvenin sürdüğünü, ülkemizin güçlendiğini ve bunun sonucunun da yatırımcılara yüksek büyüme oranları olarak döndüğünü gösteriyor”



FIRSAT VERİLMEDİ



Olpak, tüm bunlara bakıldığında karanlık bir geceyi aydınlığa taşıyan Türk milletinin hainlere fırsat vermediğini belirterek, “Bizler de ülkesini seven iş insanları olarak, gerek iç gerekse dış ticarette seferberlikler ilan ederek ekonomimizi ayakta tutmaya, ülkemizin ‘güçlü Türkiye’ hedeflerine katkı sağlamaya gayret ettik ve etmeye de devam edeceğiz” dedi.