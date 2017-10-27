Güvenli bölgenin sınırlarını yerli radar çizecek

Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Savunma sanayisinde özgün ürünler geliştirerek rekabetçiliği ve ihracat olanaklarını artırmaya yönelik çabalar meyvelerini veriyor. Bu kapsamda Türk mühendisler tarafından sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirilen Retinar PTR çevre gözetleme radarı büyük ilgi görüyor.

Küçük boyutları ve hafifliğiyle öne çıkan Retinar PTR, taşınabilir modeli ve yüksek teknolojisiyle dikkati çekiyor. İki personelin özel sırt çantasında rahatça taşıyabildiği radar, bu özelliğiyle kullanım alanı konusunda sınırları ortadan kaldırıyor.

Retinar PTR'nin en önemli özelliklerinden birini de mikro doppler analizi yaparak tespit edilen hedeflerin araç, insan veya hayvan olduğunu ayırt edebilmesi oluşturuyor.

Güvenli bölgeler sağlanıyor Retinar PTR, "Büyük ve tehditlere açık arazilerde güvenli bölge nasıl oluşturulacak?", "Yaklaşan tehdit nerede ve nasıl tespit edilecek?" sorularına "hemen" ve "en uzak noktada" şeklinde yanıt veriyor. Radar, tripod, güçlendirilmiş dizüstü bilgisayar ve güç ünitesinden oluşan sistem, modüler yapısıyla kolay taşınıyor, hızlı kuruluyor, basit kullanımıyla en zor koşullarda en hızlı şekilde güvenli bölgeler oluşturuyor. 5 dakikada kurulum imkanı Hafifliği ve az parçalı yapısıyla her yere kolaylıkla taşınabilen Retinar PTR, 5 dakikadan az sürede kurulabiliyor, uzman olmayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor. Sistem, güç tüketimi, uzun batarya ömrü ve az personelle geniş alanda gözetleme görevini hatasız yerine getirebiliyor. Retinar PTR, farklı kullanım modlarıyla güvenlik seçenekleri sunuyor. Radarla 360 derece alan taramasının yanı sıra dost-düşman alarm bölgeleri işaretlenebiliyor, yalnızca seçilen alanda tarama yaptırılabiliyor. Pan, tilt kamera hareketleri ve ize yönlendirme yeteneklerine sahip Retinar PTR, 4 kilometreden insan büyüklüğündeki hedefleri, 10 kilometreden araçları tespit ve takip edip sınıflandırabiliyor. Retinar PTR, özel algoritma yazılımıyla insanı aynı büyüklükteki nesnelerden ayırıp hatasız sonuçlar veriyor.

Kaynak: YENİŞAFAK