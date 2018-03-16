Güvenlik güçleri geçen yıl 144 bin mağduru göçmen kaçakçılarından kurtardı

Sahil güvenlik, jandarma ve emniyet birimlerince geçen yıl göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında, 144 bin 119 mağdur kurtarılırken 4 bin 777 organizatör ve 297 insan ticareti yapan şüpheli yakalandı.



Jeopolitik konumu nedeniyle hem hedef hem de transit ülke konumunda bulunan Türkiye, yoğun göçün yaşandığı ülke olarak dikkati çekiyor.



Özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçanlar olmak üzere tüm mazlumlara "açık kapı" politikası uygulayan Türkiye, aynı zamanda göçmenlerin zor durumundan faydalanarak onları adeta ölüme sürükleyen organize suç örgütlerine yönelik de denetimler yapıyor.



Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili birimlerince geçen yıl göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 143 bin 843 düzensiz göçmen ile 4 bin 777 organizatör yakalandı.



İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlenen 80 operasyonda da 297 insan ticareti yapan kişi yakalandı, 276 mağdur kurtarıldı.



Ayrıca emniyet birimlerince organ ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik yapılan 17 operasyonda, 68 şüpheli gözaltına alındı.