Güvenlik güçleri terör örgütlerine nefes aldırmadı
Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 195 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 62'sinin 'aranan teröristler' listesinde yer aldığı, 62'sinin ise listede bulunmayan sözde üst düzey yöneticiler olduğu belirlendi.
- AA
Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik bu yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 195 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 62'sinin "aranan teröristler" listesinde yer aldığı, 62'sinin ise listede bulunmayan sözde üst düzey yöneticiler olduğu belirlendi.
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