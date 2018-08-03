Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK/KCK'nın en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu trafiğine darbe vurdu

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri operasyonlarla, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütlerine karşı amansız mücadele veren güvenlik güçleri, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanları katleden terör örgütü PKK/KCK'nın en büyük finans kaynağını oluşturan uyuşturucuya karşı da aynı kararlılığı gösteriyor.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz'da eşini görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan'ı dönüş yolunda şehit edecek kadar gözü kararan terör örgütü, varlığını sürdürebilmek, gerekli olan geliri elde edebilmek için uyuşturucu imal ve ticaretinin her aşamasında yer alıyor.



Bunu kolay ve kazançlı yol olarak gören terör örgütünün uyuşturucu bağlantıları, son zamanlarda gerçekleştirilen terör bağlantılı uyuşturucu operasyonlarıyla da ortaya çıkarılıyor.



Şehir ve kırsaldaki operasyonlarla terör örgütünün eleman temin etmesinin önünü kesen güvenlik güçleri, uyuşturucuya karşı yürüttüğü mücadele sayesinde binlerce masum insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan teröristlerin en büyük gelir kaynağını kurutuyor.



Güvenlik güçlerince yılın 7 ayında terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde iki bine yakın operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda 5 ton 64 kilo 168 gram eroin, 25 ton 974 kilo 670 gram esrar, 100 kilo 344 gram sentetik uyuşturucu, 89 bin 414 hap, 166 kilo 800 gram morfin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 bin 652 kişiden 664'ü tutuklandı.



Eroinde Van, esrarda Diyarbakır ilk sırada



En önemli geçiş noktalarından biri olan Van'da uyuşturucuyla kararlı mücadele yürüten güvenlik güçleri, 7 ayda 2 ton 899 kilo 258 gram eroin ele geçirdi.



Bölge genelinde en çok eroinin ele geçirildiği kentte gerçekleştirilen operasyonlarda 140 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 128'i tutuklandı.



Diyarbakır'da ise 7 aylık dönemde güvenlik güçleri 18 ton 546 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.



Terör örgütüne yönelik etkin mücadelenin yürütüldüğü, mağaraların kullanılamaz hale getirildiği Diyarbakır'da ele geçirilen uyuşturucular sayesinde terör örgütüne finansal anlamda da büyük darbe vuruldu.



DBP'li meclis üyesi uyuşturucudan tutuklandı



Batman'da terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde operasyon düzenlendi.



Operasyonda 150 kilogram esrar, 36 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 2 tabanca ve buna ait şarjörler ele geçirildi.



Aralarında DBP Beşiri İl Genel Meclisi üyesi Bülent Kırmızıtaş'ın da bulunduğu 4 kişi yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kırmızıtaş ile beraberindeki iki kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Uyuşturucu tacirleri yakalanmamak için her yolu deniyor



Bölgede uyuşturucu sevkıyatının önlenmesi için gerekli önlemleri alan, yol kontrolleri yapan, istihbarat faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, yürüttüğü bu faaliyetler sayesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.



Uyuşturucu tacirleri, güvenlik güçlerinin önlemlerinden kaçabilmek, dedektör köpeklerden kurtulabilmek için akıllara durgunluk veren yöntemleri kullanıyor.



Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda dikkati çeken uyuşturucu saklama yöntemlerinden bazıları şunlar:



Lahananın içinde eroin sevkiyatı



Van'dan Ankara'ya yolcu taşıyan otobüste, narkotik köpeği "İbre"yi de kullanarak arama yapan jandarma ekipleri, kadın yolcu K.B'ye (21) ait iki valizde yeşil fasulye ile kamufle edilmiş lahanaların içerisinde 15 kilogram eroin ele geçirdi.



Plaj şemsiyesinde eroin



Van'ın Edremit ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 06 FF 0487 plakalı otomobilde arama yaptı.



Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada otomobilin bagajında bulunan plaj şemsiyesine gizlenmiş 40 pakette 21 kilogram eroin bulundu.



Sürücü T.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Karpuzların içinden 65 kilogram eroin çıktı



Van'ın Gevaş ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan tırın çekici ve dorsesinde arama yapıldı. Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, karpuzların içerisine gizlenmiş 126 pakette 65 kilo 750 gram eroin bulundu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin, oydukları karpuzların içerisine uyuşturucu paketlerini yerleştirdikten sonra kestikleri yerleri bantla yapıştırdıkları belirlendi.



Van'da uyuşturucu imalathanesi bulundu



Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Muradiye ilçesine bağlı Doğangün köyünde uyuşturucu imalathanesi bulunduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.



Köydeki 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 sanayi tipi ocak ve 3 büyük tüp, dijital terazi, çuvallar içerisinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin, 3 kazan içerisinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin, 7 bidon içerisinde 192 kilo 40 gram asit anhidrid, iki torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, iki filtreli yüz maskesi, AK-47 marka piyade tüfeği ile iki şarjör, 45 dolu fişek ele geçirildi, 5 kişi yakalandı.



Söz konusu yerin eroin imalathanesi olduğu bildirildi.



Kaza yapan kamyondan 66 bin uyuşturucu hap çıktı



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Somkaya köyü bölgesinde İran uyruklu sürücünün kullandığı İran plakalı tır, yoldan çıkarak kaza yaptı.



Sürücünün hayatını kaybettiği tırda narkotik köpeği ile arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tırın kupa kısmında 66 bin 562 hap ve 6 bin 400 dolar ele geçirdi.



Şekerleme paketinden eroin çıktı



Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda x-ray cihazından geçen yolcunun taşıdığı valizde arama yapan polis, şekerleme paketleri içerisine gizlenmiş 5 kilogram eroin ele geçirdi.