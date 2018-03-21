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Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: Aynı anda iki yerde operasyon icra edilebilir

Güvenlik politikaları uzmanı Yarar, 'Sayın Cumhurbaşkanımız rotayı belirledi. Münbiç’ten başlayan bir rota belirlendi. Muhtemelen bir yerde aynı anda iki operasyon icra edilebilir. Bunlardan birisi Münbiç biri Sincar olabilir. Aynı anda hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta operasyon icra edilebilir.' dedi.

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Karabük Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Kulübü ve Milli  Türk Talebe Birliği Karabük Şubesi tarafından, "Bir Gece Ansızın Geldik" konulu  konferansa katılan Yarar, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı ve gelinen  süreci değerlendirdi.

100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Güvenlik Uzmanı  Yarar, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonları anlattı.

Zeytin Dalı Harakatı'ndan sonraki süreçle ilgili neler olabileceği  yönünde görüşleri dile getiren Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanımız rotayı belirledi.  Münbiç’ten başlayan bir rota  belirlendi. Muhtemelen bir yerde aynı anda iki  operasyon icra edilebilir. Bunlardan birisi Münbiç biri Sincar olabilir. Aynı  anda hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta operasyon icra edilebilir. Buna hep  beraber hazırlıklı olalım." diye konuştu.

Konuşmasında, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK  mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş  Ömer Bilal Akpınar'ın, Safranbolu ilçesindeki ailesini ziyaret ettiğini söyleyen  Yarar, şöyle devam etti:

"Beni inanılmaz derecede mutlu eden bir durum ile karşılaştım. Bütün  kitaplarımı şehidimizin evinde gördüm. Ömer astsubay benim bütün kitaplarımı  okumuş, annesi 'seni çok severdi, keşke seni yaşarken görseydi' dedi. Benim öyle  bir imkanım olmadı ama en azından annesi ve babasını görmek, eşini ziyaret etmek  bana ömrüm boyunca unutamayacağım bir an yaşattı. Hiç unutamayacağım bir yerdi.  Bu kadar metanetli insanları ben bir arada çok uzun zamandan beridir görmedim.  Her şehit ailesinde aynı tabloyu görüyorum, onlara Allah o sabrı ve metaneti  veriyor. O gecede şehidimizin cenazesinin fotoğrafını yayınlayıp Twitter’da   paylaştığım ve altına yazdığım şeyi bir kez daha söylüyorum. Ben Karabük halkı  önünde saygıyla eğiliyorum, şehitlerine layık bir temsiliyetle onu karşıladılar.  Ailesine aynı şekilde sahip çıktılar. Eski asker olarak şehidimize bu kadar sahip  çıkılmasından çok gurur duydum. Allah onlardan razı olsun."

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