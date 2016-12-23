Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Kahramanmaraş'ta, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları tarafından Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Süreci ve Darbenin Kayıp Saatleri" başlıklı konferansta konuştu.

Yarar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının dünyanın neresinde bulunurlarsa bulunsunlar hainlik içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 1990'lı yıllarda yurt dışından satın aldığı silahlara değinen Yarar, şöyle devam etti:

"Benim memleketimde terörle mücadele olurken adamlar şöyle söyleyebiliyorlar; 'Verdiğimiz silahları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kullanamazsınız. Bu silahları geri alırız, size ambargo uygularız.' Bugün son olaylardan sonra 'Ambargo uyguluyoruz' diyen ülkelerden hiçbirinden silah almadığımız için hiç de umurumuzda olmadı çünkü biz yaptık. Benim Cumhurbaşkanım, geçmiş dönemdeki Başbakanlar, iki tane helikopter almak için ABD'nin önünde diyorlardı ki 'Bizim buna ihtiyacımız var.' Adamlar binlerce helikopterin içinden iki helikopteri vermiyorlardı. Benim bugün ülkem o helikopterden her ay iki tanesini üretip Silahlı Kuvvetlerin kendisine teslim ediyor."

Fırat Kalkanı Harekatı

Mete Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Yarar, yaklaşık 4 ay önce "Kilis'e roketler atılıyor, vatandaşlarımız öldürülüyor. Siz DEAŞ'la ne zaman mücadele edeceksiniz?" diyenlerin, bugün "El Bab'da ne işiniz var?" diye sorduğunu belirtti.

Son dönemdeki terör saldırılarını hatırlatan Yarar, "Gencecik vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz şehit ediliyor. 'Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?' diye soranlar, Suriye'ye geçince 'Sizin Suriye'de ne işiniz var?' diyorlar. Bizim her yerde işimiz var." ifadelerini kullandı.