Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Afrin'de sabırla tüm terör hedefleri aşılacak

Çatışma bölgelerinde duruma ilişkin bilgiler veren Ağar, "Her yerde tüneller, irtibat hendekleri var. Zaman zaman kayıp vermemek için taktiksel yer değiştirmeler olabilir. Çatışma alanlarında mücadele alanlarında, ortaya çıkabilecek hassasiyetlerden doğabilecek yer değiştirmeler söz konusu olur. Örneğin ben giderdim, çok yorgunuz... 2 gün uyumamışız. Benim o gece nerede olduğumun bilinmemesi gerekiyor. Bu taktiksel anlamda bir yer değiştirmedir" diyor.

HAREKÂT ÇOK İYİ GİDİYOR

Ağar şöyle konuşuyor: "Harekâtın çok iyi gittiğini düşünüyorum. Bu çok zor bir harekât. Bilgisayar oyunu gibi harekât yapıldığını düşünen insanlar var. Karşınızda ciddi anlamda terörize bir varlık var. Bunların tahkimatı, sofistike silah ve teçhizatları var. Mayın, el yapımı patlayıcıları (EYP), bubi tuzakları ve fiziki engeller var. Yaptıkları hendeklere bakıldığında tank harekatına, zırhlı birlik harekatına engel olmak için yapmışlar. Hendekler, menfezler, dehlizler, mazgallar, beton koruganlar var... Dağlık alanlarda dayanak noktaları olarak tertiplendiğini görüyoruz terör örgütünün. Mağaraları, inleri, ve doçka mevzileri var.

Bunlar aynı zamanda birbiriyle irtibatlı. Bizim için önemli olan kritik arazi kesimlerini ele geçirmek. Silahlı Kuvvetler kritik arazi kesimlerini hedef alıyor. Meskun mahallerde de tahkimatlarla karşılaşacağız. İmkan ve zamanları olduğu için buralarda uzun hazırlık yaptılar.

SABIRLA TÜM TERÖR HEDEFLERİ AŞILACAK

Bunların hepsini aşacak gücümüz, kuvvetimiz, moral değerlerimiz var. Sabırla yapılacak. Temel saiklerimizin başında Mehmetçik'in kanının dökülmemesi var. Bu anlamda sabırlı, etkili ve ihtiyatlı bir harekât tercih ediliyor. Karşımızda 8-10 bin kişilik bir terör örgütü var. Hızlı bir harekât zayiat demek. Bunu yapmayacak Silahlı Kuvvetler. Fantastik hamleler peşine düşmeyecek. Gerçekçi bir harekât düzenleniyor.

ÇOK ÇATIŞMA ÇIKTI

Harekât çok iyi gidiyor. O kadar çok çatışma çıktı ki. Ben bu tip harekâtların ne olduğunu iyi biliyorum. Teröristlerin elinde bu kadar çok silahı, ateş gücü varken ortaya gerçek bir görsel ortaya koyamaması harekâtın bizim için çok iyi gittiğinin göstergesi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MORALİ BOZUK

Sosyal medyada kara propaganda için başka ülkelerde yaşanmış olayların görsellerini paylaşıyorlar. Örneğin rejimin vurduğu sivillerin fotoğraflarını kullanıyorlar. Çünkü korkuyorlar ve bu durum morallerinin bozuk olduğunu gösteriyor. Bu durum bölgesel, kaçışları tetikleyebilir.

Mehmetçik örgüt üzerindeki baskısını hiç kaldırmayacak. Kritik arazi kesimlerini ele geçirerek ilerleyecek. Harekât dönem dönem teröristin üzerine gidebilir, zaman zaman yatay harekata dönebilir. Bu harekat biçimlerini göreceğiz. Dikeyden, çapraza, çaprazdan yataya, mahkumdan hakime harekatlar göreceğiz. Yani hakim arazi kesimleri ele geçirilmek isteniyor. Harekâtın temel karakteri bu.

AĞIR SİLAHLARLA ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Terör örgütü zayiatlarını gizliyor. Terör örgütünün elinde ağır silahlar var. Keskin nişancı ve doçkalar var. Örgüt yatık mermi yollu, uzak menzilli silahlar kullanmaya çalışıyor. Harekâttaki en küçük silah, 12.7'lik doçka. Yani hep ağır silahların kullanıldığı bir çatışma yaşanıyor. Terör örgütü korku ile etki arasında denge üretmeye çalışıyor. Mehmetçik'i uzak tutmaya çalışıyor. Bu nedenle yüksek kalibreli, uzun menzilli silahlar yatık mermi yollu silahlara ağırlık vermiş durumda.

TOPLUMSAL BÜTÜNLÜK ÇOK ÖNEMLİ

Yanlış bir algı var. Diziler, filmler üzerinden bir savaşı anlamaya çalışan çok insan var. Ama empatiye ihtiyaç var. Canını ortaya koyan Mehmetçiklerimizden bahsediyoruz. Bir hata bir can demek. Bu nedenle çok ihtiyatlı şekilde ilerleniyor. Adım adım temkinli sabırlı ve etkili bir harekat devam ediyor. Sabır çok önemli bir parametre.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KARA PROPAGANDASINA DİKKAT

Bir diğer tarafıyla toplumsal bütünlük çok büyük önem taşıyor. Terör örgütü toplumsal anlamda birlik, beraberliği bölmeye çalışan psikolojik harekatlar deneyebilir. Bu tür fotoğraflarla çok karşı karşıya kalacağız. Türkiye Cumhuriyetinin, milletinin, Mehmetçiğin gücünü, kapasitesini test etmek isteyecekler. Bu tür kara propagandalara, fotoğraflara hazırlıklı olmamız gerekiyor."

Kaynak: Hürriyet