Güvenlik Uzmanı Ağar Afrin'deki dev tünel ve mağaraların görüntülerini paylaştı
Güvenlik Uzmanı Ağar, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerince temizlenen Afrin'deki terör inlerini paylaştı.
- star.com.tr
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerince temizlenen Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye ait mağaraların görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde kazılan dev tünellerin mağaraya çıktığı görülüyor.
Ağar, teröristlerin kazdığı dev çukurların görüntülerini ''Pes diyeceğim, yetmeyecek. Pes ötesi bir şey bu'' notuyla paylaştı.
Görüntüler, Afrin'e bu denli sığınaklar yaparak direceneceğini zanneden terör örgütlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısındaki hezimetini de gözler önüne seriyor.
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