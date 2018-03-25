Güvenlik Uzmanı Ağar Afrin'deki dev tünel ve mağaraların görüntülerini paylaştı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerince temizlenen Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye ait mağaraların görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde kazılan dev tünellerin mağaraya çıktığı görülüyor.

Ağar, teröristlerin kazdığı dev çukurların görüntülerini ''Pes diyeceğim, yetmeyecek. Pes ötesi bir şey bu'' notuyla paylaştı.

Görüntüler, Afrin'e bu denli sığınaklar yaparak direceneceğini zanneden terör örgütlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısındaki hezimetini de gözler önüne seriyor.