Güvenlik Uzmanı Mete Yarar’dan "İdlib operasyonu" yorumu: Yapılması zorunlu olan bir harekattı
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, İdlib operasyonuna ilişkin, “Yapılması zorunlu olan bir harekattı” dedi.
- İHA
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kitap Fuarı’nın açılışı dolayısıyla kente geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Mete Yarar, İdlib operasyonunu değerlendirdi. Yarar, “İdlib operasyonu aylar öncesinde planlanan bir operasyon ama bu tür operasyonları yapabilmek için Astana sürecine ihtiyaç var. Çünkü bu tek taraflı yapılacak bir operasyon değil. Rusya ve İran’ı da içinde katabilecek bir operasyondu. O yüzden bütün muhataplarınızla bu işi iyice planlayıp netleştirmek gerekiyordu. O yüzden Eylül ayı başında başlaması gereken şey, bu görüşmelerin uzaması ile beraber Ekim ayına kadar sarktı. Yine bölgeye girmeden önce El Nusra diye geçen ve başka isimlerle de andığımız ETŞ’nin de bir şekilde ikna edilmesi gerekiyordu. Ancak bugüne kadar sürdü. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanının dediği gibi silahlı kuvvetleri unsurları hem oradaki sivilleri korumak için hem de PYD’nin aşağı doğru açılımını kesmek için bir operasyon icra edildi” ifadelerini kullandı.
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