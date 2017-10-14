Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kitap Fuarı’nın açılışı dolayısıyla kente geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Mete Yarar, İdlib operasyonunu değerlendirdi. Yarar, “İdlib operasyonu aylar öncesinde planlanan bir operasyon ama bu tür operasyonları yapabilmek için Astana sürecine ihtiyaç var. Çünkü bu tek taraflı yapılacak bir operasyon değil. Rusya ve İran’ı da içinde katabilecek bir operasyondu. O yüzden bütün muhataplarınızla bu işi iyice planlayıp netleştirmek gerekiyordu. O yüzden Eylül ayı başında başlaması gereken şey, bu görüşmelerin uzaması ile beraber Ekim ayına kadar sarktı. Yine bölgeye girmeden önce El Nusra diye geçen ve başka isimlerle de andığımız ETŞ’nin de bir şekilde ikna edilmesi gerekiyordu. Ancak bugüne kadar sürdü. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanının dediği gibi silahlı kuvvetleri unsurları hem oradaki sivilleri korumak için hem de PYD’nin aşağı doğru açılımını kesmek için bir operasyon icra edildi” ifadelerini kullandı.

Olay bir operasyon olmadığını kaydeden Yarar, “Çünkü içinde kendi tuzaklarını barındıran bir operasyon. Bunun bölgede icra edilen Fırat Kalkanı operasyonunda da gördük. Zaman zaman bu tür olaylar yaşandı. Askerlerimize saldırılar yaşandı. Burada da yaşanabilir. Bu yapılması zorunlu olan bir harekattı. İcrası önümüzdeki dönemde Türkiye’nin bekası anlamında çok önemli kazanımlar elde ettirecektir. Bunu da bir kenara yazmakta yarar var. PYD’nin aşağı doğru sarkma girişimi çok netti ve aşağı doğru toprak kazanarak ilerlemeye devam ediyordu. Bugün itibariyle bu durdurulmuş durumdadır. Mülteci anlamındaki en büyük riskte şuanda ortadan kaldırılmış durumdadır. Bu 2 risk, yakında dönemde Türkiye’nin bekası ile ilgili en önemli sıkıntılardan birisiydi. Bu ikisi de şuanda en azından bir süreliğine telafi edilecek bir yöntem ile ortadan kaldırılmış oldu” şeklinde konuştu.