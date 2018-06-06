Haber kameramanlarına mesleki standart getiren iş birliği protokolü imzalandı

Mesleki Yeterlilik Kurumunda imzalanan protokol kapsamında, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, haber kameramanlığının ulusal mesleki standardını ve ulusal yeterliliğini hazırlamaya yetkili kuruluş sayıldı.



Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, haber kameramanlarını "kamuoyunu aydınlatmada ilk gören göz, ilk duyan kulak" şeklinde niteleyerek bir mesleki standarda sahip olmalarının önemine işaret etti.



MYK Başkanı Adem Ceylan, çalışma hayatındaki verimliliği artırmak amacıyla bugüne kadar yaklaşık 800 ulusal meslek standardının yürürlüğe konulduğunu söyledi.



Haber kameramanlarının, görevleri icabı "herkesin kaçtığı yerlere koşan" kişiler olduğunu vurgulayan Ceylan, "Bugün, bu zor görevi ifa eden bir meslek grubunun ulusal meslek standartlarına kavuşmasını ve onlara ulusal düzeyde yeterlilik belgesi sağlanması konusunda protokol imzalayacağız." dedi.



Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ise haber kameramanlığının daha çok usta çırak ilişkisiyle gelişip olgunlaştığını, artık yazılı kuralları olan bir meslek standardına kavuşacağını ifade etti.



İmza töreninin sonunda katılımcılar ve haber kameramanları hatıra fotoğrafı çektirdi.