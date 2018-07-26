Habib-i Neccar Dağı'nda başlayan yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Antakya ilçesindeki dağın eteklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve 1 uçak ile 2 tim sevk edildi.

Havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.