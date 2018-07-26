Habib-i Neccar Dağı'nda başlayan yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Hatay'daki Habib-i Neccar Dağı'nın ormanlık alanında çıkan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü.
- AA
Antakya ilçesindeki dağın eteklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve 1 uçak ile 2 tim sevk edildi.
Havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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