Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Habib-i Neccar Dağı'nda başlayan yangın, havadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Hatay'daki Habib-i Neccar Dağı'nın ormanlık alanında çıkan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antakya ilçesindeki dağın eteklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter ve 1 uçak ile 2 tim sevk edildi.

Havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit törenindeki Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Şehit törenindeki Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA