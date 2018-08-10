FETÖ’cüler darbeden 3 saat önce Hablemitoğlu suikastına ilişkin belgeleri çaldı

FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminden 3 saat 13 dakika önce Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi'nden 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin verileri kaçırdığı ortaya çıktı. Dairede çalışan iki FETÖ'cünün Eagle isimle sohbet uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar, FETÖ'nün Hablemitoğlu cinayetinden 6 ay önce ve sonrasına ait 3 GSM hattına ait bilgileri kaçırdığını gözler önüne serdi. FETÖ'den tutuklanan ve dairede Y Şube Veri Tabanı Bürosu'nda mühendis olarak çalışan Hamdi Özdere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede; soyadını vermeden Mümin Ferhat Yakut'un bir diskle geldiğini, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili dosyaları aktarmasını istediğini, Hablemitoğlu ile ilgili CD'lerin şu an nerede olduğunu bilmediğini iddia etti. FETÖ'cülerin konuşmalarında geçen ve soruşturmada tanık olan Yakut'un görevinin, daireye gelen istihbari verileri bilişim sistemlerine işleyerek projelerde kullanılabilir hale getirmek olduğu öğrenildi. Daireyi ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülerle ilgili iddianamede Özdere ile dairede bilgisayar mühendisi olan şüpheli Haşim Türker'in 15 Temmuz darbe günü saat 17.47-17.58'de Necip Hablemitoğlu belgelerinin gelmesiyle ilgili yazışmalarına yer verildi. Özdere ise ifadesinde şunları söyledi: "Konuşmada geçen CD'ler bana sıralı amir olan Mümin komiser (Mümin Ferhat Yakut) tarafından getirildi. Bu CD'lerde, olay günü ve öncesine ait 6 aylık süreyi içeren telefon verilerinden ibaret bilgi var. Bana bu verilerin veri tabanına eklemesi söylendi. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda bu tür veriler veri tabanına yüklenip sorgulanabilir hale getirilir. Mümin komiserin (Mümin Ferhat Yakut) o gün Hablemitoğlu ile ilgili CD'ler dışında daha önce bir talimatının ya da çalışmasının olduğunu görmedim. Mesai bitimine yakın saatte getirdiği için bilgileri göremedim. Veri tabanına yükleme işini de başlatmadım. Pazartesi günü başlamayı düşündüm. En son bilgisayarda takılı bıraktım" dedi.

KOZANLI ÖMER İLE BAĞLANTILI

İddianamede Hamdi Özdere'nin FETÖ'nün "emniyet imamı" olarak bilinen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'le bağlantısı ve görüşme kaydına da yer verildi. ByLock kullanıcısı olan ve FETÖ bağlantılı bir şirkette çalışma kaydı bulunan Özdere, 15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbeciler arasındaydı. Özdere HTS raporlarına göre 15 Temmuz saat 22.55 ile 16 Temmuz 02.55 sıralarına kadar daire çevresindeydi. Özdere babasına ait arabayla daire önünde talim yaptığını iddia etti. Soruşturmada tanık olarak ifade veren Mümin Ferhat Yakut ise Hablemitoğlu ile ilgili İstihbarat Daire Başkanlığı'na gelen 2002 Haziran ile 2003 Haziran arasına ait CDR (Çağrı Detay Raporu) verilerinin bulunduğu harici diski darbe girişimi günü Özdere'ye verdiğini söyledi.

"FETÖ'CÜ ATAYÜN"E 40 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Konya'da görülen, eski polis şefi Yurt Atayün'ün kardeşi eski Konya ve Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Anadolu Atayün'ün de yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında savcının mütalaasının ardından sanıklara son savunmaları için söz verildi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Anadolu Atayün'e "örgüt üyeliği", "soruşturma sürecinin ihlali", "resmi belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 40 yıl 6 ay, diğer 13 sanığa da 1 yıl 8 ay ile 40 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi, 37 sanık beraat etti.

(Sabah)