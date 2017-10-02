Habur'da göğüs göğüse çarpışma taktiği

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla müşterek devam ediyor.

TATBİKAT 3. HAFTASINDA

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, 13. gününe girdi.

TANKLAR YERİNE PİYADELER ÖN PLANDA

Günlerdir süren tatbikatlarda bugün tanklar yerine piyadeler ön plandaydı. Tatbikatta piyadeler taktik akım ve sızma harekatı gerçekleştirdi.

Aynı zamanda zırhlı personel taşıyıcılarla tatbikat alanına ortak çıkan askerler hava saldırısından korunma yöntemleri ile kara mayınlarını temizlemeyi canlandırdı.

GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞMA TATBİKATI

Görerek atış yaparak piyadelere yardımda bulunan tankların yanı sıra fırtına obüsleri ise görmeyerek atış yaparak düşmenın kaçması muhtemel olan yerlere atış yaptılar, bu sırada piyadeler karşıdaki sembolik düşman mevzilerine doğru koştular.

Tanklar arkada piyadeler ön planda düşmanla göğüs göğüse çarpışıyorlar.

YARALI ASKERİN KURTARILMASI DA CANLANDIRILDI

Daha sonra belirli noktalara sevk edilen zırhlı personel taşıyıcılar manevra eğitimi yaptı. Zırhlı araçların manevra yaptığı sırada zırhlı sıhhiye aracı temsili olarak yaralanan askere müdahalede bulundu.

İlk yardımı yerinde yapılan yaralı asker diğer askerlerce sedye üzerinde zırhlı araca bindirildi. Zırhlı sıhhiye aracının yaralıyı kurtarmasının ardından paletli tanklar operasyona dahil edildi. Belirlenen noktaların temizlenmesi ardından tatbikat tamamlandı.