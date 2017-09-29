Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'inci gününde

18 Eylül’den bu yana Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki Tır Parkı karşısında gerçekleştirilen tatbikatın 12’inci gününde askerler taarruz eğitimi yaptı. Sabah saatlerinde tankların bakımlarının yapılmasından sonra öğleden sonra 16.00’da askeri tanklar manevra ve taarruza geçti. Belirlenen noktalara zırhlı araçların sevk edilmesinden sonra Irak askerleri ile müşterek yapılan tatbikatta askerler zırhlı araçlardan alana indi. Sis bombaları ile alanın kamufle edilmesiyle askerler belirlenen mevzilere operasyon yaptı. Daha sonra tankların da katılımı ile hızlı manevra yapılması ile tatbikat son buldu.