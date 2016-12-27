Hac müracaatları bugün başlıyor

Ön kayıt işlemleri, 28 Aralık -6 Ocak tarihleri arasında olacak. Vatandaşlar http://hac.diyanet.gov.tr adresinden veya müftülüklere bizzat müracaat ederek kayıtlarını yapabilecek. Kura sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecek. Önceki yıllarda kayıt yaptıran vatandaşların kayıt yenileme işlemleri ise 9 - 31 Ocak arasında yapılacak. Başkanlık tarafından 2017 yılında “Otomatik Kayıt Yenileme” işlemi yapılmayacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenilemede ücret alınmayacak. Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dahil edilmeyecek.