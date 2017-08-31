Haccınız mübarek olsun!

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 4 milyondan fazla hacı adayı, Rahmet Dağı’nın eteğindeki Arafat Meydanı’nda vakfeye durdu. Haccın en önemli ayaklarından büyük şeytanı taşlayacak olan Müslümanlar kurbanların kesildiği haberini aldıktan sonra ihramdan çıkacak. Ziyaret Tavafı’nı ve Sa’yı da ifa eden milyonlarca Müslüman bugün hacı olacak.