Ankara merkezli 4 ilde Hacettepe Teknokent'e yönelik FETÖ soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

<p> Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.</p>
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