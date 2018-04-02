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Ankara merkezli 4 ilde Hacettepe Teknokent'e yönelik FETÖ soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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