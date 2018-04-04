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Hacettepe Üniversitesi’ne FETÖ soruşturmasında 100 milyon dolarlık yolsuzluk deşifre edildi!

Hacettepe Üniversitesi’ne yönelik FETÖ soruşturmasında 100 milyon dolarlık yolsuzluk deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Hacettepe Üniversitesi eski Rektörü Murat Tuncer ve Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy da gözaltına alındı

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Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında FETÖ'ye de finans aktarılması için kamunun toplamda 100 milyon dolarlık zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun'un koordinesinde yürütülen soruşturmada 25 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Hacettepe Üniversitesi eski Rektörü Murat Tuncer ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Delibaş’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yaptığı usulsüz para aktarımları ve hisse devirleri bir bir tespit edildi.

Savcılığın tespitlerine göre Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye ait Klinik A.Ş.’nin hisseleri 12 Mayıs 2014'te 3 milyon liraya Renkyol Ticaret A.Ş.’ye devredildi.

Sadece 3 gün sonra ise 26 milyon 300 bin liraya Akfen'e satılarak Hacettepe Teknokent A.Ş. zarara uğratıldı. Ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy’un da soruşturmanın şüphelilerinden işadamı Tolga Erpolat ile bağlantılı olduğu, Erpolat'a emniyet ayağında hakkındaki soruşturma ve şikayetlerde koruma sağladığı belirlendi.

Cihangir Ulusoy'un korumasındaki işadamı Erpolat’ın Hacettepe Teknokent'te kendine yakın kişileri işe aldırarak kadrolaştığı ve Teknokent’ten iş alarak zarara uğrattığı da savcılığın ulaştığı bilgiler arasında.

Kaynak: HABERTÜRK

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