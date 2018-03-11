Hacı Murat 124 Muğla grubundan Afrin Harekatı'na destek
Afrin’de devam eden ‘Zeytin Dalı’ operasyonunda ve vatan savunmasında şehit düşen tüm şehitler için sosyal medyada grup oluşturan ‘Hacı Murat 124 Muğla’ grubu, önce şehitler için lokma dağıttı, ardından konvoy halinde Afrin harekatına destek verdiler.
- İHA
Afrin harekatına destek vermek için sosyal medyada oluşturdukları grup kanalıyla bir araya geldiklerini açıklayan Selami Yalçın, “Bugüne kadarki tüm şehitlerimiz ve Afrin şehitlerimiz için lokma döktürdük ve dağıttık. Sosyal medya kanalıyla yaptığımız çağrımıza, Muğla genelinde müsait olan arkadaşlarımız nostaljik Murat 124 araçları ile katıldı. Lokmamızı vatandaşlarımıza dağıttık. Allah bundan sonra İnşallah şehit ateşinin evlere düşmesini nasip etmez” dedi.
Muğla AVM önünde gerçekleştirilen lokma dağıtım etkinliğinin gardından Murat 124 tutkunları araçlarına taktıkları Türk Bayrakları ile çevre yolunda konvoy oluşturdular.
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