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Hacıbektaş Kaymakamı ihraç edildi

682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) yürürlüğe girmesiyle Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi kaymakamı Erdal Çetinbaş, meslekten ihraç edildi.

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682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. KHK sonrasında 2 Aralık 2016 tarihinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi kaymakamlığı görevine atanan Erdal Çetinbaş meslekten ihraç edildi. 
 

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