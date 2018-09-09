Düğündeki takılara nafaka haczi

Saat 18.30'da Döşemealtı ilçesindeki bir çiftlikte gerçekleştirilecek düğün için saatler öncesinde polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı. Gelin ve damadın beklendiği sırada çiftliğe haciz memurları geldi. Düğün töreninin yapılacağı çiftliğin giriş kapısına kadar beyaz lüks otomobille gelen Mert T. ve Gizem T. otomobilden alkışlar eşliğinde indi. Davetlilerle birlikte bir süre girişte oynayan gelin-damat, daha sonra nikahın kıyılacağı alana geçti.

HACZİ ÖNLEMEK İÇİN BEZ KESE ÖNLEMİ

Nikahın kıyılması ve ilk dansın ardından gelin damat birlikte davetlileri masalarında ziyaret etti. Takı töreni yapmayan çift, davetliler tarafından hediye edilecek takı ve paraların haczedilmesini önlemek için ziyaret ettikleri masalarda davetlilere bir bez kese uzattı. Ziyaretin ardından iddiaya göre kese damadın yakınları tarafından alınarak saklandı.

BEZ KESE ÇALINDI, İŞ KARAKOLA TAŞINDI

İcra memurlarının mahkeme kararını işleme almak zorunda olduğunu söylemesi üzerine iddiaya göre damat Mert T. cebindeki madeni paraları çıkararak tüm parasının bu olduğunu söyledi. Semra Ç.'nin avukatı Erdal Yiğitin itirazı üzerine icra memurları bu defa davetlilere tutulan ve içerisinde altınların konulduğu bez keseyi istedi. Bez kesenin çalındığını söyleyen damadın yakınları daha sonra keseyi bulduklarını söyleyip içerisindeki 50 TL ile birlikte keseyi icra memurlarına teslim etti. Bunun üzerine haciz memurları damada takılan 53 TL 95 kuruş, damadın parmağındaki maddi değeri bulunmayan yüzüğe ve kesedeki 50 TL olmak üzere toplamda 103 TL 95 kuruşa haciz uyguladı.

Avukat Erdal Yiğit ve icra memurları, çalındığı söylenen altınların bulunması için de olayı karakola taşıdı. Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden avukat Erdal Yiğit, Nafaka ve tazminat, davalı tarafından ödenmedi. Ödemediği gibi şirketleri kapattı. Bugün düğünde kendi üzerinde 53 TL 95 kuruş bir de kesede çıkan 50 TLye haciz uyguladık. Düğünde altınların çalındığını söylediler. Karakola geldik çalınan altınlar için şikayetçi olacağız diye konuştu.