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Haddehanede patlama: 1 ölü, 15 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi'nde bir haddehanede kazanın patlaması sonucu 1 işçi öldü, 15 işçi yaralandı. İşçiler kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

  • DHA
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Bugün öğle saatlerinde, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir haddehanede, hurda demirlerin eritildiği kazanda patlama oldu. Fabrikadan yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi herhangi bir yangının olmadığını görürken, fabrikada kontrolde bulundu. 112 Acil ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. 1 işçinin öldüğü tespit edilirken, yaralanan 15 işçi ise Gebze ve Darıca'da bulunan hastanelere sevk edildi.
 
Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan fabrikadan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kazada 1 işçi hayatını kaybetti. 15 yaralımız var. Yaralıların sağlık durumları iyi. Olayla ilgili araştırmalar yetkili kişiler tarafından içeride devam etmektedir. İşyeri sahipleri ile görüştüm, yetkililerle de görüşüldü. Herhangi bir ihmal olup olmadığı araştırılacak" dedi.

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