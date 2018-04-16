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Hadımköy'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Hadımköy'de bir TIR, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan kamyon şoförü Necati Tarakçı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

  • DHA
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Kaza, İstanbul Caddesi General Kani Akman Kışlası Mevkii'nde bulunan trafik ışıklarının olduğu kavşakta, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necati Tarakçı'nın kullandığı 61 K 6473 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta duran bir otomobile ve ardından da bir TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada kamyon içinde sıkışan sürücü Tarakçı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kazada ağır şekilde yaralanan kamyon sürücüsü Tarakçı ile otomobil sürücüsü Serdar Kabakçı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre trafikte Hadımköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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