Hafta bitmeden

8 OCAK - İLK KEZ BİR ARADA

Ünlü sanatçılar Sibel Can ve Murat Dalkılıç, Bon Production imzası taşıyan Muhteşem Yılbaşı Galası’nda ilk kez bir araya geliyor. WOW Convention Center’da hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanan ikili, unutulmayacak bu gece için gün sayıyor. Muhteşem Yılbaşı Galası’nda aileler birbirinden keyifli etkinlikler ve sahne şovlarıyla yeni yıla girmeyi beklerken, çocuklar da kendilerine özel olarak hazırlanan çocuk alanında doyasıya eğlenecek.

8 OCAK - 7 USTADAN KLASİK MÜZİK ŞÖLENİ

Zorlu PSM, farklı ülkelerden gelen genç opera yıldızlarını aynı konserde buluşturuyor. Dünyaca ünlü operalardan seçilmiş aryaları seslendirecek olan 7 yetenekli solistin sahne alacağı konserin sanat yönetmenliğini duayen rejisör Yekta Kara üstleniyor. 8 Ocak Pazar günü, ‘Yeni Yıl konseriyle, Yeni Umutlara’ adıyla gerçekleşecek gala konser, opera severlere klasik müzik şöleni yaşatacak.

31 ARALIK - KENDİNİZİ VİYANA’DA HİSSEDİN

İş Sanat’ta artık gelenekselleşen ve izleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Yeni Yıl Konseri’nde, bu sene John Rigby’nin batonu altındaki Johann Strauss Orkestrası 2017 yılına özel hazırladığı bir programla sahne alacak. Tenor Nicky Spence ve soprano Corinne Cowling’in Johann Strauss Orkestrası eşliğinde seslendireceği vals ve polkalar ile kendinizi Viyana’da bir balo salonunda hissedeceksiniz.

31 ARALIK - MUHTEŞEM İKİLİ

Ünlü sanatçılar Hülya Avşar ve Cenk Eren, 2017 Yılbaşı’na Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center’da muhteşem bir şekilde girmek için sizleri bekliyor. En sevilen şarkıları ve hoş sohbetleri ile ikili 2016’nın tüm yorgunluğunu sizinle atmaya hazırlanıyor.

24 OCAK - FRANSIZ FLÜT SANATÇISI İSTANBUL’DA

Virtüözitesiyle büyüleyen Fransız flüt sanatçısı Emmanuel Pahud, Almanya’nın seçkin oda müziği topluluklarından Kammerakademie Potsdam ile İş Sanat sahnesine bir kez daha konuk oluyor. Türkiye’deki klasik müzikseverlerin yakından tanıdığı Pahud, 24 Ocak 2017’de İstanbul’da olacak.

HEMEN OKUMALI

DEVLET-İ ALİYYE- HALİL İNALCIK

Ülkemizin en değerli tarih profesörlerinden biri olan ve geçtiğimiz temmuz ayında yaşamını yitiren Halil İnalcık’ın İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle yayınlanan Devlet-i Aliyye serisinin dördüncü kitabı raflardaki yerini aldı. Osmanlı Devleti’nin geçirdiği askeri ve mali dönüşümü mercek altına alarak başlıyor, 18. yüzyılda güç kazanan ayanların kurduğu düzene karşı merkezi otoritenin yeni yöntem arayışlarıyla devam ediyor.

BİN GÖLGE BİR AYNA- ARZU GENÇOSMAN

4 yaşında okuma-yazmayı kendi kendine öğrenen ve 8 yaşında şiir yazmaya başlayan edebiyat dünyasının genç şairi Arzu Gençosman’ın, gelirinin tamamını kanserli çocuklara ithaf ettiği kitabı “Bin Gölge Bir Ayna” yayınlandı.

ESKİ SEVGİLİ-M.K. PERKER&ERHAN TATLIDİLLİ

Karikatürist Erhan Tatlıdilli’nin yazdığı, ünlü çizgi romancı M.K. Perker’in çizdiği Penguen dergisinde yayınlanmış; ilişkiler, aşk ve ayrılık üzerine eğlence dolu duygusal bir öykü. Kader yaşadığımız çoğu anı görünmez kılar, çünkü kader sadece ‘karar anlarında’ biçimlenir...

YA UNUTURSAK- BARIŞ CEYLAN

İlk kitabı “Harabelerin Sesi” ile adından söz ettiren Barış Ceylan, Sola Yayınları tarafından yayınlanan ikinci romanı ‘Ya Unutursak’ ile okuyucularına yeniden merhaba dedi. Toplumsal ve bireysel hafızanın kaybının yaşandığı bir dünyanın anlatıldığı kitapta, unutmanın ardından insanoğlu ilk ve saf haline dönüyor. Başlarda yaşanan kargaşa ve korkunun önüne taptaze deneyimlerle geçiliyor.

AKLIMDA KALMASIN

SINIRSIZ EĞLENCE ARAYANLARA

Şehrin buluşma noktası Raffles İstanbul Zorlu Center, yeni bir yıla umut dolu bir başlangıç yapmak isteyenler için 2016’nın son gecesinde, kapılarını eğlenceli ve renkli bir kutlamaya açıyor. En özel lezzetleriyle Rocca Brasserie’de gala yemeği ve sınırsız eğlence sunan efsanevi Long Bar partisi ile yeni yıl ruhunu yakalayabilirsiniz.

LEZZET ŞÖLENİ

2017’ye sevdikleriyle eğlenerek ve muhteşem lezzetler tadarak harika bir başlangıç yapmak isteyenler, IZAKA Restaurants’da yeni yıla ‘Merhaba’ diyebilir. Pınar Hatipoğlu&Orkestra, Türkçe ve yabancı repertuarıyla restaurant misafirlerine benzersiz bir müzik ziyafeti sunarken yılbaşına özel menüsüyle konuklara unutulmaz bir lezzet şöleni sunuyor.

UZAK DOĞU LEZZETLERİ KAPINIZDA

Tüm dünyada Uzak Doğu yemekleri denince ilk akla gelen isimlerden olan P.F. Chang’s, yeni sunduğu Lunch Menu seçeneği ile çalışanların öğle aralarına lezzet katabilir. Hafta içi her gün 16:00’ya kadar sipariş edilebilecek olan menüde başlangıç, ana yemek ve gazlı soft içecek servis ediliyor.

YENİ YILA YENİLENEREK GİRİN

İstanbul’un en önemli yaşam merkezlerinden Taksim’de yer alan Grand Hyatt Istanbul, bünyesinde yer alan Gaia Spa’da bütün bir yılın stresini ve yorgunluğunu üzerinden atmak isteyenler yenilenme terapisi ile yeni yıla hazırlanıyor.

YILBAŞI HİNDİNİZ HAZIR MI?

Gastronomi market ve restoran konseptini bir arada sunan Delimonti, yılbaşı sofraları için hindi siparişi seçeneğini misafirleri ile buluşturuyor. Yılbaşında keyifli ve özel hediyeler vermeyi sevenler için ise üç farklı boyda hediye sepeti hazırlayan mekan, farklı alternatifler sunuyor.

NAR TERAPİSİ İLE YENİLENİN

Golden Key, misafirlerini Mistletoe-Ökse Otu altında büyülü bir kutlama ile karşılıyor. Yeni yıl kutlamaları bembeyaz karla, büyüleyici bir kayak deneyimiyle başlıyor. Kayaktan sonra, günün yorgunluğundan arınacağımız SPA merkezinde, yeni yılın bereketi için seçilen Nar Terapisi ile de yenilenebilirsiniz.

GÖRMEDEN OLMAZ

21 OCAK - MİNİK SANATSEVERLERE

AKS, bu yıl da minik misafirleri için hem eğlenceli hem eğitici tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak. 21 Ocak Cumartesi günü “Pinokyo”, 28 Ocak Cumartesi günü de “Şirin Mavişler Uzayda” müzikal oyun AKS’de çocuklar ile buluşacak.

3 OCAK - ÖDÜLLÜ OYUN SAHNEDE

Dünyanın en saygın ve büyük Tiyatro Festivali olan Uluslararası Avignon Tiyatro Festivali’nde ilk defa Türkiye’den bir metin, reji ve ekip ile prömiyer yapıp bir ay boyunca Fransa’da sahnelenen Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı Tiyatro Pangar’ın ‘Kozalar’ oyunu Ayşenil Şamlıoğlu’nun rejisi, Demet Evgar, Binnur Kaya ve Esra Dermancıoğlu’nun performansları ile 3 Ocak’ta Zorlu PSM’de.

İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE KAYAK

Şehrin içinde ağaçlarla iç içe, 1200m²’lik geniş, sakin ve nezih bir alanda doya doya buz paten ve kızak keyfi yaşamak UNIQ Winter Tales’de mümkün. Yılbaşı gecesinin ardından ailece keyifli bir Pazar keyfi yapmak isteyenler UNIQ İstanbul’un buz pistinde aradıklarını bulabilir.

KIRMIZI BAŞLIKLI KAZ

Trump Alışveriş Merkezi’nin özel çocuk katında bu hafta sonu birbirinden eğlenceli etkinlikler sizleri bekliyor. Bugün ‘Cesur Farecik Cik Cik’, yarın ise ‘Kırmızı Başlıklı Kaz’ adlı tiyatro oyunları Trump Çocuk Katı Sahnesi’nde sergilenecek. Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz.