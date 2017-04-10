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Hafta sonu bankanın kapısını açık unuttular

Adana'da bir bankanın kredi kartları başvurusunu kabul ettiği şubesinin hafta sonu açık unutulan kapısı, kargo görevlisi tarafından tesadüfen fark edildi. Kargocunun çağırdığı görevliler gelip kapıyı kilitledi.

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Adı açıklanmayan bir kargo görevlisi, merkez Seyhan İlçesi'ndeki Adana Ticaret Merkezi'nin zemin katında bulunan banka şubesinin önünden geçerken hafta sonu olmasına rağmen kepengi açık görünce, 'mesaiye gelmişler' diye düşünerek, kapıdan içeri girdi. Alarmın çalması üzerine kargo görevlisi kapının açık unutulduğunu anlayıp, hemen banka görevlilerini arayarak durumu bildirdi. Sadece kredi kartı başvuru işlem merkezi olarak kullanıldığı belirtilen şubeye gelen görevliler, kapıyı kilitledi.
 
 

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