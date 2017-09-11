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Hain darbe sonrası FETÖ'den tutuklanan eski savcı tahliye oldu

Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 ay önce tutuklanan ve meslekten ihraç edilen savcı, yargılandığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı getirilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  • İHA
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Samsun Adliyesinde savcı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 ay önce tutuklanan N.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Meslekten ihraç edilen savcı N.K. duruşmaya tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS sistemi ile görüntülü olarak katıldı. N.K.'nin avukatı olan eski CHP Tunceli Milletvekili Av. Hüseyin Aygün yaptığı savunmada, “Müvekkilimin ‘Bylock’ ve örgütün diğer kod kullanmak gibi suç delilleri yoktur. 14 aydır tutukludur. Kaçma şüphesi yoktur. Eşi Samsun'da kamu görevlisi olarak çalışmaktadır. Uzun süreli tutukluluğu göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyorum” dedi.
 
Duruşmada görevli savcı mevcut delil durumu ve atılı suçun vasfı dolayısıyla eski meslektaşı N.K.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti N.K.'nin yurt dışı çıkış yasağı getirerek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 17 Ekim tarihine ertelendi.

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