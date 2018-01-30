Hain FETÖ’cülerden ihanet paylaşımları

Firari FETÖ'cüler Abdullah Bozkurt, Tuncay Opçin, Bülent Keneş, İhsan Yılmaz, Adem Yavuz Aslan, Serdar Yeşilyurt ve Savaş Genç hem İngilizce hem de Türkçe olarak Türkiye aleyhine yaratılmaya çalışan algının baş aktörleri olarak dikkat çekiyor. FETÖ'nün ABD'ye firar eden tetikçilerinden Emre Uslu, Twitter hesabından önceki gün şehitlik makamıyla dalga geçip "TSK ve ÖSO'ya karşı savaşan Kürtler şehit sayılır mı?" paylaşımında bulundu. FETÖ'cülerin geçen hafta teröre destek niteliğindeki işbirliği mesajlarından bazıları şöyle:

TEKBİRDEN RAHATSIZ OLDU: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'daki konuşması sırasında tekbir getirilmesinden rahatsızlık duyan eski Today's Zaman Ankara Temsilcisi, firari Abdullah Bozkurt, "Gaza gelen destekçileri, coşku içinde Allahuekber sloganı attı" diye yazdı.

FETİH SURESİ HAZIMSIZLIĞI: FETÖ'nün kalemşorlarından Emre Uslu, camilerde Fetih suresi okunmasına tepki göstererek "Kürt illeri" olarak tanımladığı kentlerde de "Surenin okunup okunmadığını merak ettiğini, bu durumun camilerin ve dinin bölünmesi olduğunu" öne sürdü.

"AFRİN SAVAŞINA HAYIR" MESAJI: Today's Zaman gazetesinin kaçak eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, sosyal medya hesabında #AfrinSavasınaHayır etiketini de kullanarak Türkiye'nin politikasını hedef aldı.

AKIL HOCASINDAN FELAKET TELLALLIĞI: FETÖ'cülerin akıl hocası olarak bilinen Savaş Genç "Afrin operasyonu tıpkı 'Kobani düştü düşecek' günlerinde olduğu gibi içeride de büyük karışıklıklara sebebiyet verebilir. Bizim Kürt sorunumuzu oldukça negatif bir etki ile tetikleyebilir" mesajını paylaştı.

ABD'ye kaçan firari yazar Tuncay Opçin "Türkiye ne zaman otoriterleşse, ilk bedel ödeyen hep Kürtler olur. Her şey değişir ancak bu kural değişmez" iddiasında bulundu.

Kaynak: SABAH