FETÖ'nün hain kumpası gece yarısı emniyette tezgâhlanmış

17-25 ARALIK İHANETİNDE FLAŞ GELİŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17-25 Aralık darbe girişiminin arkasında kimlerin bulunduğunu tespit etmeye yönelik soruşturması genişliyor. ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutuklandığı, ABD İstanbul Konsolosluğu güvenlik görevlisi Mete Cantürk hakkında gözaltı kararı verilen soruşturmada, 17-25 Aralık'la bağlantılı FETÖ'cü polis amirlerinin irtibatları didik didik araştırılıyor.

GECE YARISI TOPLANDILAR

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti, 25 Aralık 2013 ve öncesindeki 3 aylık dönemi kapsayacak şekilde kamera kayıtlarını inceledi ve önemli bulgulara ulaşıldı. Görüntülerden, 17 Aralık savcısı Celal Kara'nın, kumpastan 4 gün önce İstanbul Emniyeti'nde FETÖ'cü polis amirleriyle gece yarısı toplantı yaptığı ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre, Kara operasyondan 3 gün önce de FETÖ'cü polis amirleriyle toplam 8 saat 9 dakika toplantı yaptı. 25 Aralık kumpasını yöneten Muammer Akkaş da operasyondan 3 gün önce İstanbul Emniyeti'nde FETÖ'cü polis amirleriyle 4 saat 45 dakika görüştü. İşte detaylar:

Celal Kara'nın, 13 Aralık 2013'de saat 20:52:18'de şubeye geldiği, 3 saat 24 dakika boyunca 17 Aralık kumpasının polis ayağında yer alan Mehmet Akif Üner, Mehmet Fatih Yiğit ve Hüseyin Korkmaz'la görüştüğü, kamera kayıtlarından tespit edildi. Kara, ilk olarak 14 numaralı odaya baktı; daha sonra da Yiğit ile birlikte Üner'in odasına girdi. Daha sonra odaya Korkmaz da geldi. Kara, 00:16:43'te İstanbul Emniyeti'nden ayrıldı.

Bu sırada kimliği tespit edilmeye çalışılan bir kişi toplantıya mavi dosya getirdi. Yine Kara'nın, 12 Aralık 2013'te 15:31:17'de şubeye geldiği ve 17 Aralık kumpasını yöneten Kazım Aksoy'un odasına girip 4 saat 45 dakika görüştüğü tespit edildi. Celal Kara 20:14:00'te odadan çıkarak şubeden ayrıldı.

FETÖ bağlantılı savcı Muammer Akkaş'ın da, 13 Aralık 2013'te İstanbul Emniyeti'ne geldiği ve 17-25 Aralık kumpasında yer alan polis amirleriyle 4 saate yakın toplantı yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Savcı Akkaş'ın, 13 Aralık 2013'te saat 10:44:05'te komiser yardımcısı Mehmet Fatih Yiğit ile birlikte şube müdür yardımcısı Kazım Aksoy'un odasına girdiği, saat 14:43:23'te de Akkaş'ın yine Yiğit'le birlikte şubeden ayrıldığı tespit edildi.

17 Aralık yargı darbe girişimin ardından Yakup Saygılı'nın, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinden alınması ve yerine Hakan Sıralı'nın atanması üzerine, İstanbul Emniyeti'nde FETÖ'cü polis amirlerinin yaşadığı panik de kamera kayıtlarına yansıdı. 18 Aralık 2013 günü Saygılı'nın saat 13:05'te şube hizmet katından ayrıldığı, Sıralı'nın makam odasında bulunduğu esnada ise FETÖ'cü polis amirlerinin delilleri yok etmeye başladıkları tespit edildi.

KORİDORU GÖZETLEDİLER

13 Aralık 2013'te saat 23:39:54'te merdivenlerden gelen krem renk pantolon, açık renk gömlek, kırmızı süveter giymiş, elinde mavi bir dosya bulunan erkek şahsı, kapıda komiser yardımcısı Savaş Akyol karşıladı ve söz konu şahsı kapıdan alıp başkomiser Mehmet Akif Üner'in odasına götürdü.

Polis memuru Hakan Ürkmez'in 12 Aralık 2013'te saat 17:00:10'da Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nden elinde bir belge ile çıkıp Kazım Aksoy'un odasına girdiği ve belgeyi bırakıp çıktığı da güvenlik kameralarına yansıdı.

17-25 Aralık kumpasında yasadışı dinleme ve teknik takip işlemlerini yapan Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nde görevli komiser Mustafa Demirhan, başkomiser Arif İbiş ve başkomiser İsmail Arpacı'nın kapıdan, yeni atanan Hakan Sıralı'nın bulunduğu koridoru ve odasını gözetledikleri tespit edildi.

FETÖ'CÜLERİN PANİĞİ...

Bu esnada Emniyet Amiri İbrahim Şener'in, Sıralı'nın dosyaları görmemesi amacıyla torbaları taşıyan memurlara yol gösterdiği görüntülere yansıdı. Dosyaları taşıyan memurların ise Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nde görevli polis memurları Şakir Parpar ve Ufuk Sağdıç oldukları, memurların kucaklarındaki torbalarla koşarak şubenin arka kapısına yöneldikleri tespit edildi. Söz konusu görüntüler incelendiğinde torbaların giriş anından çıkış anına kadar personelin yaşadığı panik açıkça görülüyor.

17 Aralık darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 21 Aralık 2013'te, 20:23:32-20:44:17 aralığında komiser ardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın 11 numaralı odadan elinde evraklarla çıktığı ve oda önünde bulunan kâğıt kıyma makinesinde imha işlemi yaptığı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan Metin Topuz'un 17 Aralık kumpasında dinlemeleri yapan Arif İbiş ve İbrahim Şener'i de FETÖ polis amiri Yakup Saygılı ile birlikte ABD'ye götürdüğü ortaya çıktı.

ÖZ DE 2 KERE GELMİŞ

17-25 Aralık yargı darbe girişimini yöneten dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün, 19 Aralık 2013 saat 18:23:51 sıralarında İstanbul Emniyeti'ne giriş yaptığı ve saat 19:21:31'de şubeden ayrıldığı tespit edildi. Öz'ün, 20 Aralık 2013'te saat 10:55:04'te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldiği ve saat 11:02:16'da şubeden ayrıldığı da yine görüntülere yansıdı.