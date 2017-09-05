Hain medyayı FETÖ'cü Akın İpek beslemiş

FETÖ’nün Emniyet’teki mahrem imamlar yapılanmasına mensup 731 hakkında açılan davanın iddianamesinde, diğer birçok FETÖ davası ve soruşturmasına da ışık tutacak çok çarpıcı belge ve bilgiler yer aldı. Gizli tanık ‘Garson’un verdiği bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, örgütün, sadece emniyetteki yapılanması üzerinden yıllık 75 milyon TL gelir elde ettiği; himmet, fitre, altın ve kurban parası olarak toplanan bu kaynağın dolara çevrilerek Pensilvanya’ya gönderildiği kaydedildi.

VAHDET’İ FİNANSE ETMİŞLER!

FETÖ’nün sözde Emniyet mahrem yapılanmasının ele geçen belgelerinde, örgütün harcama kalemlerine ilişkin de çarpıcı bilgilere yer aldı. Buna göre birçok medya kuruluşunu finanse ettikleri değerlendirilen örgütün, Vahdet Gazetesi, Nokta Dergisi ve Aktif Haber internet sitesine para aktardığı kaydedildi.

KASASI MAHREM’LERLE ORTAK

Örgütün ‘iç muhasebe’ kayıtlarına ayrıntılı şekilde yer verilen iddianamede, İngiltere’de firari FETÖ’cü Akın İpek’in, örgütün sözde Emniyet mahrem yapılanmasıyla para trafiğine yer verildi. Bu bilgilerden, İpek’in ‘bağımsız’ bir işadamı değil, bir FETÖ ‘taşeronu’ olduğu ve FETÖ’nün ‘mahrem’ hainleriyle ortak kasaya sahip olduğu izlenimi edinildi. 17-25 Aralık hain darbe girişimi sonrası örgütün, son mali durumu ve açığa alınan - ihraç edilen mensuplarına ilişkin ‘hasar tespit raporu’ hazırladığı; düşen gelirler üzerine birtakım tedbirler almaya çalıştığı; buna rağmen hain faaliyetlerden feragat edilmediği belirlendi. Bu kapsamda bazı FETÖ’cülerin yurtdışına firarlarının; ayrıca 7 Haziran 2015 seçimlerine ‘bağımsız’ milletvekili adayı olarak giren Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Hakan Şükür, Yurt Atayün gibi hainlerin seçim masraflarının finanse edildiği FETÖ’nün kendi kayıtlarıyla belgelenmiş oldu.

10 BİN DOLARLIK HAİNLİK

FETÖ’nün masraf kalemlerinden, ‘Yenimahalle’ ibaresi ile kodlanan harcamanın ise, örgütün MİT Müsteşarlığı’ndaki mahrem yapılanmasında görevli ‘Dr. Selman bey’ kod isimli şahsa yapılan ödeme olduğu; şahsa ödenen aylık paranın 10 bin dolar karşılığı TL olduğu tespit edildi.

GEÇEN KURBAN’DAN KALAN PARA

İddianamede, örgütün topladığı kurban paralarını kurban kesmek yerine dolara çevirerek FETÖ’nün Pensilvanya’daki merkezine aktardıkları bilgisine de yer verildi. Örgüt mensuplarının iç yazışmalarındaki, “Kurban paralarını dolar olarak biz merkeze göndereceğiz”, “Geçen kurbandan kalan para..” gibi ifadelerle, hainlerin kurbanları kesmedikleri, paraları dolara çevirerek Pensilvanya’ya gönderdikleri belgelenmiş oldu. (Yeni Akit)