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Askeri araca roketli saldırı: 3 asker, 1 korucu yaralı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından askeri araca rekatatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker ile 1 güvenilk korucusu yaralandı.

  • DHA
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Çukurca İlçesi'nin Irak sınırında bulunan Kaletepe üs bölgesinde akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesine gittiği belirtilen askeri araçta bulunan 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er ve 1 güvenlik korucu yaralandı. Yaralı asker ve güvenlik korucusu Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma uzman erbaşlardan birinin durumunu ağır olduğu belirtildi. Saldırıdan sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı

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