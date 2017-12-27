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Hakan Yılmaz ve eşine saldırmışlardı! Savcılık kararını verdi

Etiler’deki bir otelde, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşine saldırıp çifti yaralayan Denizhan Vural ve yanındakiler hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, o üç kişiye dava açtı.

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Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberie göre, Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz, geçtiğimiz günlerde konaklamak için Etiler'de bir otele gitmişti. Otel lobisinde Yılmaz çiftiyle, Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe arasında tartışma çıktı. Üç kişi, oyuncu ve eşini lobide tekme tokat dövdü. Hastanede tedavi gören Yılmaz çifti, darp raporu alıp şikayetçi oldu.
 
YARALAMA VE TEHDİT...
Polis, kamera kayıtlarını inceledi, savcılık ise Yılmaz ile Vural'ı çağırıp ifadelerini aldı. Savcılık soruşturmasını tamamlayıp Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı hakkında şüpheli olarak yaralama, hakaret ve tehditten dava açtı.
 
Denizhan Vural, ifadesinde 'Hakan Yılmaz vatana, millete, bayrağa, devlete küfür ve hakarette bulundu" dedi. Yılmaz ise "Vural, Beni tanıdın mı?' diye sordu. 'Hayır' deyince 'Nasıl tanımazsın?' diyerek eşimle, beni darp etti" dedi.

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