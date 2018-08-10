Hakim ve savcılara Çin ve Rusya'da dil eğitimi

Adalet Bakanlığının yürüttüğü proje çerçevesinde hakim ve savcılar, Çin ve Rusya'da dil eğitimi alacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlıkça hayata geçirilen "Türk Yargısının Adli ve İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında 2015-2017 yılları arasında 118 hakim ve savcı yurt dışında İngilizce eğitimi aldı. Halen 26 hakim ve Cumhuriyet savcısı, İngiltere'de dil eğitimi almaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra bugüne kadar 43 hakim ve savcı, İngiltere'deki üniversitelerde Türk yargısının ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 10 hakim ve savcı ise İngiltere'de yüksek lisans eğitimini sürdürüyor.

Projenin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından, hakim ve savcılara farklı dillerde de eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Türk yargısının farklı dillerde kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla bu yıl ilk defa Çince ve Rusça eğitimi projeye dahil edildi.

Eğitimler Rusya ve Çin'de alınacak

Adalet Bakanlığı Ankara Sincan Personel Eğitim Merkezinde 3 aylık hazırlık eğitimlerini sürdüren 8 hakim ve savcı, bir yıl süreyle Pekin'de bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Güvenliği Üniversitesi'nde Çince eğitimi alacak.

Öte yandan Rus Kültür Eğitim Merkezinde 4 aylık hazırlık eğitimlerine devam eden 8 hakim ve savcı, 1 yıl süreyle Petersburg'ta bulunan dil okulunda Rusça eğitimlere katılacak.

Bakanlık, Türk yargısının dış ilişkilerini geliştirme hedefi çerçevesinde, hakim ve Cumhuriyet savcılarının Arapça, Almanca, Fransızca ve İspanyolca'ya yönelik dil ve yüksek lisans eğitimi almalarına ilişkin hazırlık çalışmalarına da devam ediyor.

Proje kapsamında, Türk yargısının uluslararası hukuk alanında daha etkin olması ve Türkiye'nin yenilenen uluslararası ilişkiler vizyonuna katkı sağlanması hedefleniyor.