Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

HSK 2. Dairesi, 2018 Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.
Adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
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