Hakkari Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu’na 'asfalt' cevabı: Aşırı yüksek birim fiyat ve bedeller ile yapıldığı raporlaştırıldı

Hakkari Belediyesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, ”2014 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından Hakkari İl Merkezinde bin 800 metre BSK asfalt çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile ilgili olarak asfalt imalatlarının sanat ve fen kurallarına uygun yapılmadığı, ayrıca aşırı yüksek birim fiyat ve bedeller ile yapıldığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından raporlaştırılmıştır. Bu çalışmanın dışında Beşiktaş Belediyesi Hakkari’de 01.09.2017 günü üç günlük kiralama usulü ile çocuklara yönelik şişme oyun grubu etkinliği düzenlemiştir. Belediye Başkanlığımız tarafından hazırlanan '2017 Hakkari Dönüşüm Programı' kapsamında 2017 yılında Hakkari Belediyesi olarak altyapı (kanalizasyon, içme suyu, yağmursuyu) projelerinin yüzde 80’lik bölümünün tamamlandığı ve yine aynı yıl içerisinde 35 kilometre BSK asfalt çalışması yapılmıştır. Hakkari’de çocuklara yönelik olarak 5 yeni park, 17 çocuk oyun grubu ile çocuklara özel bin kapasiteli bol aktiviteli mega şişme oyun parkı kazandırılmış olup ayrıca bin 500 metrekare kapalı alanda ülkemizin en modern ve donanımlı çocuk oyun ve kültür merkezlerinden biri oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak 2017 yılı içerisinde aşağıda maddeler halinde belirtilen 200 milyon TL yatırım bütçesi olan bütün bu çalışmalar; Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İl Bank AŞ. Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ve Hakkari Belediyesinin öz kaynakları ile Başbakanımız Binali Yıldırım ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun Hakkari’mize olan özel ilgi ve destekleri ile gerçekleştirilmiştir. Valilik marifeti ile yapılmış 1 park dışında hiçbir sosyal alanı bulunmayan Hakkari’ye 5 yeni park ve 17 çocuk oyun grubu kazandırıldı, ayrıca şehirde çocukların aktivite alanlarını genişletme çalışmaları kapsamında çocuklar için çok kapsamlı bol aktiviteli 1000 kişilik mega şişme oyun parkı kullanıma açıldı" denildi.

"Şehrin yüzde 70’lik bölümüne ilk defa kanalizasyon şebekesi kazandırılmış oldu"

"Şehirde dere yataklarını kirleten, insan ve çevre sağlığını tehdit eden kanalizasyon suları ilk defa inşa edilen 110 kilometrelik kanalizasyon şebekesine bağlanarak kentin önemli sorunlarından birisi çözüldü" denilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi: "Böylece şehrin yüzde 70’lik bölümüne ilk defa kanalizasyon şebekesi kazandırılmış oldu. Devir alınan belediye, şehirde vatandaşa iki günde üç saat içme suyu verilebiliyorken, başlatılan içme suyu çalışmaları kapsamında 130 kilometrelik içme suyu şebekesi ve 65 kilometre isale hattı tamamlandı. 2018 yılında yapılacak çalışmalar ile Hakkari’mize 24 saat içme suyu hizmeti sağlanacaktır. Ayrıca Hakkari’de ilk defa jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları yapılarak Hakkari’nin mevcut içme suyu kaynaklarına alternatif içme suyu kaynakları sondajlar vasıtasıyla elde edilmiştir. Böylece şehre verilen içme suyu miktarı dört kat artırılmıştır. Tozdan, çamurdan ve çukurdan geçilmeyen yolları ile isim yapan Hakkari tarihinde ilk defa 35 kilometre bitümlü sıcak karışım asfaltla buluşturularak şehir modern yollarla donatıldı. İlk defa şehre modern tam donanımlı bir modüler mezbaha inşa edildi. Şehirde bulunan yedi dereden üçünün ıslah çalışmaları tamamlandı. Geriye kalan üç derenin çalışmaları devam etmektedir. Modern şehir görünümünden uzak kalmış Hakkari, Bulvar Caddesi üzerinde prestij cadde uygulaması yapılarak ilk defa kent estetiği çalışmaları hayata geçirildi. Bu kapsamda vatandaşlarımıza ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı. 'Estetik-Dekoratif Kent Aydınlatma' projesi ile şehrin çarşı merkezinde caddelere uygulanan estetik-dekoratif ışıklandırma çalışmaları adeta kentin çehresini değiştirdi. Akşamları ışıl ışıl bir görüntü kazanan caddeler ayrıca estetik görünümü ile kente faklı bir hava katarken Hakkari şehir prestiji kazandı. Kış mevsiminin uzun geçtiği Hakkari’de bin 500 metrekare kapalı alanda kent nüfusunun yüzde 45’ini oluşturan çocuklarımız için ülkemizin en kapsamlı ve donanımlı Çocuk Oyun ve Kültür Merkezlerinden biri hizmete sunulmuştur. Ek hizmet binasında oluşturulan ve 15 Temmuz demokrasi şehidimiz Profesör Doktor İlhan Varank’ın ismi verilen 'İlhan Varank Sınavlara Hazırlık Merkezi' ile her düzeyde öğrenciye sınavlara hazırlık ve çalışma imkanını sunan bir Eğitim Merkezi Hakkari’ye kazandırıldı. Şehirde her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini çeken ve Hakkari tarihinde bir ilk olarak gerçekleşen 'Ramazan Etkinlikleri' yoğun program ve bol etkinliklerle her akşam binlerce vatandaşı bir araya getirerek şehrin huzur ortamına katkı sağladı. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu Hakkari’de ilk defa Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi oluşturuldu. Eski Kültür Merkezi her yönü ile yeniden inşa edildi. Geçmişinde 35 kursiyeri bulunan Merkez bugün erbane, bağlama, gitar, piyano, nefesli çalgılar, def, halk oyunları, Hakkari yöresinin dengbejliği, tiyatro, drama, resim atölyesi gibi önemli sanatsal ve kültürel kursların verildiği bir alana dönüştürülerek bin 100 kursiyere hizmet verir hale getirilmiştir. Şehir estetiğine zarar veren ve kent imarını işgal eden 140 adet kaçak ve ruhsatsız baraka kaldırıldı ve böylece kazanılan bu yeni alanlara yeşillendirme ve dinlenme alanları uygulaması yapılarak yeniden vatandaşın hizmetine sunuldu" ifadelerine yer verildi.