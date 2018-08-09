Hakkari Çukurca'da şehit olan askerimiz için tören düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 1 askerin ağır, 5 askerin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

YARALI ASKER ŞEHİT OLDU

Çukurca ilçesi Güvendağı üs bölgesine yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan ve helikopterle Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alınan piyade sözleşmeli er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı askerlerin ise tedavisi sürüyor.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Şehidin Uzman Er Ömer Güç olduğu belirtildi. Şehit Güç’ün Ağrı’nın Tutak ilçesi Akyele köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Şehit Uzman Er Ömer Güç’ün babası Nizamettin Güç’e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ile ilçe jandarma komutanı verdi. Şehit askerin bekar olduğu öğrenildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit piyade sözleşmeli er Ömer Güç için memleketi Ağrı'da tören düzenlendi.

Hakkari'deki törenin ardından şehit Güç'ün (23) cenazesi, askeri helikopterle Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Tekbir ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları ile tören mangasının helikopterden aldığı Güç'ün naaşı, öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından cenaze nakil aracı ile Tutak ilçesine uğurlandı.

Şehidin cenazesinin yarın cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Akyele köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Törene şehidin babası Nizamettin ve annesi Melahat Güç ile kız kardeşleri, Vali Yardımcıları Ejder Demir, Yakup Demiroğlu ve Onur Kökçü, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Gürgin Derelioğlu, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.