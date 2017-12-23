Hakkari Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda yapılacak olan AK Parti Hakkari İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu öncesi kentte geniş güvenlik önlemi alındı. Kongrenin yapılacağı salon tıklım tıklım dolarken, binlerce kişi ise dışarıda Erdoğan’ı bekliyor.

Kongrenin yapılacağı salona "Siz emredin biz fethedelim Kudüs’ü", "Yüksekova’ya güven Reis, hepimiz seninleyiz", "Pensilvanya’nın ABD’si varsa, senin de Hakkarin var", "Hakkari’den çağın Selahaddin'i, ümmetin liderine selam olsun", "Bu sevdanın arasına Sümbül Dağı bile giremez", "Rebere cihane serokkomare me hun bi xer hatine Hakkari’ye (Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, Hakkari’ye hoş geldiniz)", "Ey ümmetin gür sesi mazlumların dostu, zalimlerin düşmanı Hakkari’ye hoş geldiniz", "İnancımızı ezansız, bizleri halk sevdasız bırakma ya Rabbim", "Liderimiz reis olsun, varsın dünya karşımızda dursun", "Sen yürüyeceksin, gençler de senin arkanda yürüyecek, reis Hakkari gençlerinin size olan sevdası bitmeyecek" şeklinde pankartlar asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 12.00 gibi kongreye katılarak halka hitap etmesi bekleniyor.