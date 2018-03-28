Hakkari merkezli 9 İlde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Hakkari merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet personelinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısının yer aldığı emniyet personellerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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