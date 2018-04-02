Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari merkezli FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Hakkari merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart'ta Hakkari, Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon'da operasyon gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari merkezli soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 'ByLock' isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BBC muhabiri vatan haini Can Dündar´ı yerin dibine soktu! İşte o anlar

BBC muhabiri vatan haini Can Dündar´ı yerin dibine soktu! İşte o anlar

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Başkomutan sınırda

Başkomutan sınırda

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA