Hakkari merkezli FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart'ta Hakkari, Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon'da operasyon gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari merkezli soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 'ByLock' isimli programı kullandığı belirlenen ve daha önceden ilgili KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünce ihraç edilen, aralarında rütbeli (emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısı) emniyet personelinin de yer aldığı 12 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."