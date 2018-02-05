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Hakkari metrelerce karın bulunduğu askeri üs bölgesinin yolunu güçlükle açtılar

Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu güçlükle açabildi.

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Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından oluşan metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için yoğun çaba harcadı.  

 

 

 

Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce kar kalınlığının oluştuğu üs bölgesi yolunda çalışma yapan ekipler, yaşadıkları zorlukları ve iş makinlerinin boyunu aşan kar tünelerini ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

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